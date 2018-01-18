AA Finans anketine katılan ekonomistler, faizlerde değişiklik beklemiyor

Küresel piyasalar dün karışık bir seyir izlerken, bugün yurt içinde açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı kararları takip edilecek.



ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanı adayı Jerome Powell, Senato Bankacılık Komitesi'nde ikinci kez yapılan oylamada 1'e karşı 22 oyla onaylandı. Senato Bankacılık Komitesi'nin ikinci kez onay verdiği Powell'ın adaylığının kısa süre içinde Senato Genel Kurulu'nda oylanması bekleniyor. ABD'de dün açıklanan sanayi üretim verisinin aralıkta yüzde 0,9 ile beklentilerin üzerinde artması sonrası New York borsasında rekorlar kırıldı. Fed'in yayımlanan Bej Kitap Raporu'nda ise ekonominin kasım sonundan aralık sonuna kadar büyümeye devam ettiğine işaret edildi. Ülkedeki şirketlerin genel olarak 2018'e yönelik iyimser beklentiler taşıdığı vurgulanan raporda, kısa süre önce yasalaşan vergi indirimleri yasasının etkilerine de değinildi. Söz konusu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 1,25, S&P 500 endeksi yüzde 0,94 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,03 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışlarını gerçekleştirdi.



Avrupa tarafında, dün açıklanan Avro Bölgesi enflasyonunun aralıkta yüzde 1,4'e gerilemesinin ardından Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,47, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi 0,39 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi, dün 1,2322 ile Aralık 2014'ten bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçse de 1,22'nin hemen üzerinde dengelendi.



Bugün Japonya'da açıklanan sanayi üretimi verisi yıllık yüzde 3,6 artarken, Çin'de saat 10.00'da açıklanacak büyüme verileri öncesi Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 yükseldi, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,2 değer kaybetti.



Yurt içinde, BIST 100 endeksi, dün hızlı yükselişini devam ettirerek günü yüzde 1,90 artışla 116.593 puandan tamamladı. Dolar/TL, 3,80 seviyelerinde dengelenirken, 2 yıl vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 13,53'e yükseldi. Analistler, bugün TCMB'nin PPK toplantısından çıkacak faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.500 puanın üzerinde kalıcılık sağladığı sürece yeni hedefin 117.700 ve tarihi zirvesi konumundaki 118.395 seviyeleri olacağını kaydetti.



AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, PPK’dan faiz değişikliği beklemiyor. TCMB, PPK'nın aralık ayı toplantısında, politika faizini yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 düzeyinde sabit tutarken, GLP borç verme faiz oranını ise yüzde 12,25'ten yüzde 12,75'e yükseltmişti.



Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Çin, 2017 4. çeyrek GSYH

14.00 Türkiye TCMB faiz kararı

16.30 ABD, aralık ayı inşaat izinleri ve konut başlangıçları

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları