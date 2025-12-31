Yurtdışı çıkış harcı, ÖİV ve ÖTV zamlandı: Yeni tutarlar belli oldu

Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğiyle yurtdışı çıkış harcı, Özel İletişim Vergisi (ÖİV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında düzenlemeye gidildi.

Buna göre yurtdışına çıkış harcı bin 250 TL olarak belirlendi. Özel İletişim Vergisi (ÖİV) tutarı ise 700 TL’ye yükseltildi.

Öte yandan motorin ve benzinde maktu ÖTV tutarlarında yüzde 6,95 oranında artış yapıldı. Bu çerçevede benzinde maktu ÖTV 1,16 TL, motorinde ise 1,08 TL yükseldi.