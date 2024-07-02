Yurtdışı çıkış harcı zammında yeni gelişme

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı vergi paketinin içerdiği maddeler, kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı. Yurt dışı çıkış harç pulu zam söylentileriyle ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Yurt dışı çıkış harcında artış olacak mı? İşte son gelişmeler...

# yurtdışı # harç
Editör: Mert Sagit
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Yurtdışı çıkış harcı zammında yeni gelişme - Resim: 1

Yurt dışına çıkış harcına gerçekleşecek olası zam eleştirilerin hedefi oldu. AK Parti cephesinde de eleştirilere sebep olan bu maddeye ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. 

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AK Parti kaynaklarında, zammın ekim ayına ertelenebileceği öne sürüldü.

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Yurtdışı çıkış harcı zammında yeni gelişme - Resim: 3

Türkiye gazetesinin yer verdiği habere göre, yurt dışı çıkış harcına gerçekleşecek artış teklifi kamuoyunda ve AK Parti içinde eleştiri oklarına tutuldu. 

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Yurtdışı çıkış harcı zammında yeni gelişme - Resim: 4

Konuyla ilgili farklı alternatifler de değerlendirilmeye ise başlandığı belirtildi. 

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