Yurtdışı çıkış harcı zammında yeni gelişme
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı vergi paketinin içerdiği maddeler, kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı. Yurt dışı çıkış harç pulu zam söylentileriyle ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Yurt dışı çıkış harcında artış olacak mı? İşte son gelişmeler...
Editör: Mert Sagit
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Yurt dışına çıkış harcına gerçekleşecek olası zam eleştirilerin hedefi oldu. AK Parti cephesinde de eleştirilere sebep olan bu maddeye ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
AK Parti kaynaklarında, zammın ekim ayına ertelenebileceği öne sürüldü.
Türkiye gazetesinin yer verdiği habere göre, yurt dışı çıkış harcına gerçekleşecek artış teklifi kamuoyunda ve AK Parti içinde eleştiri oklarına tutuldu.
Konuyla ilgili farklı alternatifler de değerlendirilmeye ise başlandığı belirtildi.