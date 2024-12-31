Yurtdışına çıkacaklar dikkat! Yeni dönem yarın başlıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yayımladığı yeni tebliğle yurt dışına çıkış harcı ödemelerinde pul kullanımını sona erdiriyor. Artık tüm ödemeler dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilebilecek. Vatandaşlar, harç ödemelerini GİB’in internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil uygulaması ya da anlaşmalı bankaların mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla yapabilecek.

Yeni Harç Tutarı 710 TL Oldu

Yurt dışı çıkış harcı, 10 Ocak 2025 itibarıyla 710 TL olarak belirlendi. Önceden 500 TL olarak belirlenen harç ücreti, pullu ödemelerle birlikte bu tarihe kadar geçerli olacak.

Makbuz Gösterme Zorunluluğu Kalkıyor

Ödemeler, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) elektronik ortamda otomatik olarak aktarılacak. Bu sayede, yurt dışına çıkarken makbuz gösterme zorunluluğu ortadan kalkacak. Ancak, harç ödemelerini veznelerden makbuz karşılığı yapan vatandaşların, bu makbuzları çıkış sırasında yetkililere göstermeleri gerekecek.

Ödeme Durumu Kolayca Kontrol Edilebilecek

Ödemelerin EGM’ye aktarılıp aktarılmadığı Dijital Vergi Dairesi üzerinden kolayca kontrol edilebilecek. Vatandaşlar, "Yurt Dışına Çıkış Harcı Sorgulama" menüsünden ödeme durumlarını öğrenebilecek. Ayrıca, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, mal müdürlükleri ve gümrük saymanlıklarının veznelerinden de ödeme yapılabilecek.