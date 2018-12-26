banner999
21.YY en önemli alanı Doğu Akdeniz
21.YY en önemli alanı Doğu Akdeniz
Kılıçdaroğlu'dan TTB'ye destek ziyareti
Kılıçdaroğlu'dan TTB'ye destek ziyareti
'Burdur Şeker Fabrikası'nın özelleştirme ihalesi iptal edildi'
'Burdur Şeker Fabrikası'nın özelleştirme ihalesi iptal edildi'
Rusya'dan İsrail'e 'provokasyon' suçlaması
Rusya'dan İsrail'e 'provokasyon' suçlaması

Yurttaşlar asgari ücretle ilgili ne dedi?

Ocak ayında uygulamaya konulacak 2020 TL’lik yeni asgari ücret, son 33 yılda dördüncü defa işçi, işveren ve hükümet tarafının mutabakatıyla oluştu. Bunun yanı sıra, geçen yıl devlet tarafından dokuz ay olarak uygulanan asgari ücret desteği, 2019'da 12 ay boyunca sağlanacak.

Yurttaşlar asgari ücretle ilgili ne dedi?

Yeni asgari ücret açıklandı, ayrıntılar da netleşmeye başladı.

Yeni rakam, son 33 yılda dördüncü defa işçi, işveren ve hükümet tarafının mutabakatıyla ortaya çıktı.

Bunun yanı sıra, geçen yıl devlet tarafından dokuz ay olarak uygulanan asgari ücret desteği, 2019'da 12 ay boyunca sağlanacak.

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 3 bin 6 lira 12 kuruş şeklinde hesaplandı.

Ulusal Kanal’ın mikrofon uzattığı yurttaşların bir kısmı yeni ücretten memnuniyetini dile getirirken, bazı vatandaşlar ise kaygılarını ifade etti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Asgari ücret
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.