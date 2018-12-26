Ocak ayında uygulamaya konulacak 2020 TL’lik yeni asgari ücret, son 33 yılda dördüncü defa işçi, işveren ve hükümet tarafının mutabakatıyla oluştu. Bunun yanı sıra, geçen yıl devlet tarafından dokuz ay olarak uygulanan asgari ücret desteği, 2019'da 12 ay boyunca sağlanacak.

Yeni asgari ücret açıklandı, ayrıntılar da netleşmeye başladı.



Yeni rakam, son 33 yılda dördüncü defa işçi, işveren ve hükümet tarafının mutabakatıyla ortaya çıktı.



Bunun yanı sıra, geçen yıl devlet tarafından dokuz ay olarak uygulanan asgari ücret desteği, 2019'da 12 ay boyunca sağlanacak.



Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 3 bin 6 lira 12 kuruş şeklinde hesaplandı.



Ulusal Kanal’ın mikrofon uzattığı yurttaşların bir kısmı yeni ücretten memnuniyetini dile getirirken, bazı vatandaşlar ise kaygılarını ifade etti.





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