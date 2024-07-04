Yüzde 25 sınırının kalkması kiracıları endişelendirdi! Kiracılar çözüm arayışında

Kiralara yüzde 25 artış sınırlaması uygulamasının kalkması kiracıları ev arayışına soktu.

Haziran 2022'den bu yana devam uygulanan kiralara yüzde 25 sınırı 1 Temmuz'da sona erdi. Temmuz ayında yenilenecek kontratlar üzde 65,07 artacak. Kiracılar kaygılı...

Kiracılar ev arayışına başlarken ekonomistler ise uygulamanın kaldırılmasının enflasyonu tetikleyeceği görüşünde. Ayrıca ev sahibinin belirlenen artış oranlarının da üzerine çıkabileceği de gündemde.

Ekonomist Nazlı Sarp, kiracıların dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Nazlı Sarp, "Maalesef ülkemizde kurallar var ama kurallara uyulma oranı çok düşük. Çoğu kiracı uğraşmak istemediği için de bazen bu artış oranlarının üzerine çıkabiliyor." dedi.

Kiralar 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre artacak. Temmuz ayında yenilenecek kontratlara yüzde 65,07 oranında zam yapılacak.