Zam furyası bu kez elektriği vurdu. Vergilerle kabartılan faturaya yüzde 15 zam yapıldı. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu; Kamu ve özel sektör üretim şirketlerinin biriken maliyetlerinin de tüketiciye yansıtıldığını açıkladı. Vatandaş zama tepkili

Çay, şeker derken bu defaki zam elektriğe geldi. Zaten vergilerle kabaran faturaya bir de yüzde 15'lik zam uygulandı.



Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK), kamu ve özel sektör üretim şirketlerinin biriken maliyetlerinin tüketiciye yansıtıldığını açıkladı. Vatandaş ise yapılan zama tepkili.



Zorunlu ihtiyaç olan elektirik enerjisi, vatandaşın cebi kadar sanayideki üretimi de olumsuz etkiliyor.



Çünkü sanayicinin olmazsa olmazı elektrik...



Üretimin etkilenmesi demek, zincirleme olarak diğer zorunlu ihtiyaçların da etkilenmesi anlamına geliyor.



ulusal.com.tr

