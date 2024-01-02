"Zam Gelmeden Biletinizi Alın"

Yeni yıla girer girmez zamlar da peş peşe geldi. Köprü ve otoyol ücretlerine gelen zamlar dikkatleri şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarına çevirdi.



Zamlarla birlikte İstanbul'dan yola çıkan bir otobüs Çanakkale Köprüsü'nden geçerse 665 TL ödeyecek. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 550 TL. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 85. TL. Bir de otoban ücretleri eklenince...



Otobüs firması işletmecileri lastiğe, sigortaya, ÖTV'ye, asgari ücrete gelen zamlarla birlikte otobüs biletlerine en az yüzde 40 zam yapılması gerektiğini söylüyor. Otobüsçüler zamların da yolcu sayısını azalttığını belirtiyor.



1 Ocak itibariyle şehirler arası otobüslerde araç takip ve denetim sistemi uygulaması başladı.