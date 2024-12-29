Zam için son viraj: En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Aralık ayı enflasyon verileri, milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiriyor. 3 Ocak’ta TÜİK’in açıklayacağı verilerle birlikte, memur ve emeklilerin alacağı zam farkı belirlenecek. Peki, beklentiler ne yönde? Memurlar ve emekliler ne kadar zam alacak?

Aralık ayı enflasyon oranı ne kadar olacak? Milliyet'in haberine göre, piyasa analistleri aralık ayında enflasyonun yüzde 1.72 olmasını bekliyor. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında toplam enflasyon yüzde 14.57 olarak hesaplandı. Bu verilere göre, memur ve emeklilerin 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16.86 seviyesine çıkacak. Eğer aralık ayında enflasyon yüzde 2.5 olursa, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 17.43’e ulaşacak.

6 aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon verileri, TÜİK tarafından 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Peki, 2025 yılında en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Eğer zam oranı yüzde 12.62 olursa, 2025 yılı itibarıyla en düşük memur maaşı 44 bin 121 TL’ye yükselecek. Yüzde 13 civarında bir zam yapılması halinde ise en düşük memur maaşı 44 bin 270 TL’ye çıkması bekleniyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur emeklileri için de benzer bir artış öngörülüyor. Yüzde 12’lik bir zam yapılması durumunda, en düşük emekli maaşının 19 bin 697 TL olması bekleniyor.

Cuma günü saat 10.00’da yapılacak açıklamayla, memurların alacağı zam netleşmiş olacak.