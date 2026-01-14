Zam mı, indirim mi? 14 Ocak akaryakıt fiyatları belli oldu!
Brent petrol ve döviz kurlarındaki hareketlilik tabelaları değiştirmeye devam ederken, milyonlarca araç sahibi 14 Ocak Çarşamba günü pompaya yansıyan güncel rakamları ve fiyat değişimlerini araştırıyor.
Global piyasalar ve yerel ekonomideki dinamikler akaryakıt sektörünü şekillendiriyor. Özellikle Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve peş peşe gelen ÖTV zamları, pompa fiyatlarını belirleyen ana unsurlar olarak öne çıkıyor.
Günlük yakıt maliyetlerini kontrol etmek isteyen vatandaşlar, “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?” ve “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” başlıklarıyla araştırmalarını sürdürüyor.
İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 53.21 TL
Motorin litre fiyatı: 54.81 TL
LPG litre fiyatı: 29.29 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 53.02 TL
Motorin litre fiyatı: 54.62 TL
LPG litre fiyatı: 28.69 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 54.04 TL
Motorin litre fiyatı: 55.87 TL
LPG litre fiyatı: 29.17 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 54.37 TL
Motorin litre fiyatı: 56.14 TL
LPG litre fiyatı: 29.09 TL