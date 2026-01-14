Zam mı, indirim mi? 14 Ocak akaryakıt fiyatları belli oldu!

Global piyasalar ve yerel ekonomideki dinamikler akaryakıt sektörünü şekillendiriyor. Özellikle Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve peş peşe gelen ÖTV zamları, pompa fiyatlarını belirleyen ana unsurlar olarak öne çıkıyor.