Zam oranları ve sosyal haklardaki talepler karşılık bulmadı. Kamu emekçisinin duruma tepkisi sert oldu.
1 Ağustos'ta başlayıp, 24 Ağustos'ta biten süreçte hükümet ile memur anlaşamadı. Konu Hakem Kurulu'na taşındı. Kurul ise itiraz yolu kapalı olan nihai kararını 28 Ağustos'ta ilan etti.
Zam oranlarının yanı sıra sosyal haklar konusunda da memurun talebi karşılık bulmadı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, iyileştirme istedikleri başlıkların neler olduğunu kamuoyu ile paylaştı.
Hakem Kurulu'nun kararlarına karşı bir değerlendirme de Vatan Partisi'nden geldi. Vatan Partisi Kamu Emekçileri Bürosu Başkanı Sefa Koçoğlu, ekonomik krizin faturasının emekçiye kesildiğini söyledi.
ulusal.com.tr
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