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Zam oranı memurun talebini karşılamadı

Hakem Kurulu'nun belirlediği memur zamları, kamu emekçisini memnun etmedi. Memur-Sen'e göre Hakem Kurulu, hükûmetin önerdiği teklifi onaylayan noter olmaktan öteye gidemedi. Bir açıklama da Vatan Partisi'nden geldi. Vatan Partisi Kamu Emekçileri Bürosu'na göre ekonomik krizin faturasını emekçilere kesildi.

Zam oranı memurun talebini karşılamadı
Zam oranları ve sosyal haklardaki talepler karşılık bulmadı. Kamu emekçisinin duruma tepkisi sert oldu.

1 Ağustos'ta başlayıp, 24 Ağustos'ta biten süreçte hükümet ile memur anlaşamadı. Konu Hakem Kurulu'na taşındı. Kurul ise itiraz yolu kapalı olan nihai kararını 28 Ağustos'ta ilan etti.

Zam oranlarının yanı sıra sosyal haklar konusunda da memurun talebi karşılık bulmadı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, iyileştirme istedikleri başlıkların neler olduğunu kamuoyu ile paylaştı.

Hakem Kurulu'nun kararlarına karşı bir değerlendirme de Vatan Partisi'nden geldi. Vatan Partisi Kamu Emekçileri Bürosu Başkanı Sefa Koçoğlu, ekonomik krizin faturasının emekçiye kesildiğini söyledi.


ulusal.com.tr
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