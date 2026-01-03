Zam oranı pazartesi belli oluyor: Uzman isim maaş zammı ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı, 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak enflasyon verisiyle kesinleşecek. Kritik veri öncesinde NTV yayınına katılan Prof. Dr. Cem Kılıç, olası zam oranlarını ve en düşük emekli maaşına dair beklentisini açıkladı.
Memur ve emeklilerin yeni yıl zammı için geri sayım sürüyor. Zam oranlarının netleşeceği 5 Ocak tarihi yaklaşırken, uzmanlardan da peş peşe tahminler geliyor.
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, NTV canlı yayınında "Memur-emekli zam senaryoları ve en düşük emekli maaşında bir düzenleme olacak mı?" sorularını yanıtladı.
BEKLENTİ YÜZDE 18 SEVİYESİNDE
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını 5 Ocak Pazartesi günü duyuracağını hatırlatan Kılıç, bu veriyle birlikte zam oranlarının netlik kazanacağını ifade etti.
Kılıç, “SGK ve BAĞ-KUR emeklileri son 6 aylık enflasyon kadar zam alırken memur ve memur emeklilerinin maaşlarına toplu sözleşme zammına ilave 6 aylık enflasyon farkı yansıtılacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 12 üzerinde, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18'i aşan bir artış alabilirler” dedi.
Son 5 aylık verilere dikkat çeken Kılıç, şu an itibarıyla SGK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 11,21; memur ve memur emeklileri için ise yüzde 17,56 oranındaki zammın kesinleştiğini belirtti.
Piyasa beklentilerine değinen Cem Kılıç, aralık ayı enflasyonunun yüzde 1,8 olarak gerçekleşmesinin öngörüldüğünü belirterek şu hesaplamayı yaptı: “Bu beklenti gerçekleşirse yıllık enflasyonda yüzde 31,15 seviyesinde olacak. Bu senaryoda SGK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 12,41, memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise 18,83'e yükselecek.”
MEMUR ZAMMINDA SEYYANEN ARTIŞ DETAYI
Memur ve memur emeklileri için hesaplama yönteminin farklı olduğuna işaret eden Kılıç, bu grubun toplu iş sözleşmesi kapsamında 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 11'lik zam aldığını hatırlattı.
Kılıç, “Buna ek olarak bin liralık seyyanen zam ekleniyor. Böylece memurlar SGK ve BAĞ-KUR'lulara göre daha yüksek bir artış elde ediyor” şeklinde konuştu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 18 BİN 900 TL OLABİLİR
Kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri olan en düşük emekli maaşına ilişkin de konuşan Kılıç, mevcut rakamın 16 bin 881 lira olduğunu hatırlattı.
Yeni bir düzenleme için Meclis kararının şart olduğunu vurgulayan Kılıç, “Önceki dönemlerde refah payı, seyyanen zam gibi ya da farklı dengeleme metotları uygulanmıştı ama tahmin ediyorum bu sene sıkı para politikası nedeniyle bunlar uygulanmayacak. 18 bin 900 civarında taban aylık belirlenmiş olacak” ifadelerini kullandı.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
2026 yılında değişecek kalemlerden biri olan kıdem tazminatı tavanına da değinen Kılıç, taban asgari ücretin belli olduğunu ancak tavan ücretin memur maaş katsayısıyla netleşeceğini söyledi. Kılıç, “Burada yine en yüksek dereceli memura verilen bir yıllık ikramiye tutarını geçemiyor kıdem tazminatı tavanı” dedi.
Kılıç, emeklilerden sıkça gelen "6 bin günü olan biri 9 bin günü olandan neden yüksek aylık alıyor?" sorusuna da açıklık getirdi. Temel sebebin "kök aylık" olduğunu belirten Kılıç, “Eğer sizin kazancınız yüksekse bu oranda daha yüksek prim kesilecek. Gününüz az olsa bile bu size daha yüksek emekli aylığı şeklinde geliyor” diye konuştu.
Kılıç ayrıca, 2026 yılı içerisinde bu sistemde bir düzenleme yapılabileceğini sözlerine ekledi.