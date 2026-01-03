Zam oranı pazartesi belli oluyor: Uzman isim maaş zammı ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi

Kılıç, emeklilerden sıkça gelen "6 bin günü olan biri 9 bin günü olandan neden yüksek aylık alıyor?" sorusuna da açıklık getirdi. Temel sebebin "kök aylık" olduğunu belirten Kılıç, “Eğer sizin kazancınız yüksekse bu oranda daha yüksek prim kesilecek. Gününüz az olsa bile bu size daha yüksek emekli aylığı şeklinde geliyor” diye konuştu.