Zam yağmuru hız kesmiyor: %44 oranında yeni zam

Avrasya Tüneli’nde bugün itibarıyla geçerli olan yeni tarifeye göre, otomobillerin gündüz geçiş ücreti 156 TL'den 225 TL'ye, minibüslerin ücreti ise 234 TL'den 337,50 TL'ye yükseldi. Motosikletlerin geçiş ücreti ise 60,8 TL’den 175 TL’ye çıktı. Bu artış, %44 oranında bir zamma işaret ediyor.

Avrasya Tüneli’nde gece saat 00:00 ile 05:00 arasında %50 indirim uygulanıyor. İndirimli tarifeler ise şu şekilde:

Otomobiller: 112,50 TL

Minibüsler: 168,75 TL

Motosikletler: 87,50 TL

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde de zam yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen tesislerdeki yeni ücretler şu şekilde:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: %42 zam, yeni ücret 47 TL.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü: %15 zam, yeni ücret 80 TL.

Çanakkale Köprüsü: %35 zam, yeni ücret 790 TL.

Osmangazi Köprüsü: %43 zam, yeni ücret 795 TL