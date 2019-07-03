Zamlar enflasyon paketinde yok

Türkiye ekonomisi ısındı, çözüm bekleyen sorunlar her geçen gün ağırlaşıyor. Son enflasyon verileri düşük gelse de yaz sezonu beklentileri karşılanmadı. Peş peşe gelen zamlar pakete dahil edilmedi. Buna rağmen haziran ayı enflasyon oranı, yukarı yönlü seyrini korudu. Turizm sezonunun olumlu katkısı da sınırlı kaldı. İthalata bağlı üretim ÜFE'yi artırırken ekonomistler, ileriki aylar uyarıyor...

Havalar sıcak turizmde yüzler gülüyor ancak aynı şeyi ekonominin geneli için söylemek mümkün değil... Açıklanan son enflasyon verileri ağırlaşan sorunları göstermesi bakımından kritik.Türkiye İstatistik Kurumu, "Tüketici Fiyat Endeksi Haziran 2019" verilerini açıkladı. TÜFE yüzde 0,03 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 15,72 oldu.Uzmanlara göre Temmuz ayı enflasyonu çok daha yüksek gelebilir ancak tek sorun enflasyon değil...Üretimsizlik sonunu Türk ekonomisinin temel sıkıntısı. Ara mallarında dışa bağımlılık da maliyetleri sürekli yukarı çekiyor. Bu durum da ister istemez enflasyonu tetikliyor.Türkiye, Zonguldak dağının altındaki kömürü çıkaramıyor, pamuğu Söke ovasında üretemiyor, kumaş Denizli'nin tezgâhlarında dokunamıyor. Döviz yüksekten seyrediyor. İthalata dayalı üretim de Üretici Fiyatlarını artırıyor. Bu da Tüketici Fiyatlarındaki yükselişi tırmandırıyor.Yüzde 15,72 gelen enflasyon rakamlarında son dönemde yapılan zamlar dahil edilmedi.Ekonomistler, önümüzdeki aylarda tablonun daha da kötüleşeceğini ifade ediyor.