Zamların yıldızı limon oldu! “Bundan sonra düğünlerde limon takılır.”
Bayburt’ta limon fiyatları el yakıyor. Kilosu 200 liraya çıkan limon, pazarda zam şampiyonu oldu. Bayburtlular “500 lira da olsa limonsuz çay içilmez” derken, pazarcılar fiyatları esprili şekilde yorumladı: “Bundan sonra düğünlerde limon takılır.”
Bayburt’ta pazar tezgahlarının zam şampiyonu bu hafta limon oldu.
Geçtiğimiz yıl kilosu 80 ila 100 lira arasında değişen limon, bu yıl 180 ila 200 lira bandına ulaştı. Tanesi ise büyüklüğüne göre 20 ila 25 liradan satılıyor.
Fiyat artışı vatandaşın alım gücünü zorlasa da Bayburtlular alışkanlıklarından vazgeçmiyor. Özellikle çayla birlikte en çok tüketilen ürünlerden biri olan limon, pazar çantalarının değişmez parçası olmaya devam ediyor.
"LİMONSUZ ÇAY İÇİLMEZ"
Pazarcı Ömer Gencer, Bayburtluların limon sevdasına dikkat çekerek, “Pazarın zam şampiyonu limon. Limonun tanesi 20-25 liraya geliyor. Kilo fiyatı 180-200 lira arasında değişiyor. Pahalı, bugünkü duruma göre pahalı. Bayburtlular limonsuz çay içmezler, bu yüzden 2-3 tane de olsa alıyorlar” ifadelerini kullandı.
Pazarda limon satışı yapan Talat Çalgan da yüksek fiyatlara tepki göstererek, “Bayburtluların bir limonlu çay keyfi vardı, onun da içine limon sıktılar, keyfin tadı kaçtı. Şu anda limonun kilo fiyatı 200 lira, tane fiyatı 20 ila 25 lira arasında değişiyor” dedi.
Pazarda alışveriş yapan bir vatandaş ise limonun yeri doldurulamaz olduğunu vurgulayarak, “Limonun yanına gidilmiyor, limon çok pahalı. Yine de mecbur alacağız. Bayburt’ta limonsuz çay olmuyor, 200 lira da olsa alıp, çayımıza atacağız. 500 lira da olsa limondan vazgeçilmez. Ben limonu çok seviyorum, herkes de seviyor” dedi.
“DÜĞÜNLERDE ALTIN YERİNE LİMON TAKACAĞIZ”
Pazarcı esnaflarından Salih Saka ise artan fiyatları esprili bir dille eleştirerek, “Bundan sonra limon düğünlerde takılacak. Damat beyin babasından, gelin hanıma limon takılır artık” dedi.
Limonun altın gibi değer kazandığını vurgulayan Saka, “Limonun kilosu 200 lira. Altın gibi oldu ama biz yine de çayımıza limonu eksik etmeyiz, limonsuz çay içmeyiz. Kilosu 500 lira da olsa, limonlu çay içmeye devam edeceğiz. C vitamini deposu limonu doktorlar da tavsiye ediyor. Limon, ilaçtan iyidir” ifadelerini kullandı.
Yaz tatilinde babasına yardım eden pazarcı Musab Vardar ise her tezgahta farklı fiyat uygulandığını belirterek, “Limonun kilo fiyatı 130 ila 200 lira arasında değişiyor” dedi.