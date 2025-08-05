Zamların yıldızı limon oldu! “Bundan sonra düğünlerde limon takılır.”

Pazarda alışveriş yapan bir vatandaş ise limonun yeri doldurulamaz olduğunu vurgulayarak, “Limonun yanına gidilmiyor, limon çok pahalı. Yine de mecbur alacağız. Bayburt’ta limonsuz çay olmuyor, 200 lira da olsa alıp, çayımıza atacağız. 500 lira da olsa limondan vazgeçilmez. Ben limonu çok seviyorum, herkes de seviyor” dedi.