Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
Zamlı emekli maaşlarıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. En düşük emekli aylığına gelen yüzde 36'lık zam oranının ardından, milyonlarca emekli vatandaş zamlı maaşların hesaplara ne zaman yatırılacağını sorgulamaya başladı. İşte detaylar...
Zamlı emekli maaşlarıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. En düşük emekli aylığına gelen yüzde 36'lık zam oranının ardından, milyonlarca emekli vatandaş zamlı maaşların hesaplara ne zaman yatırılacağını sorgulamaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında, en düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltildi. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ne zaman yatacak? İşte tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri.
Zamlı emekli maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere müjdeli haberi vermesinin ardından sorgulanmaya başladı. En düşük emekli maaşı gelen yüzde 36'lık zammın ardından 7 bin 500 TL'ye yükseltildi. Peki, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte tahsis numarasına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
En düşük emekli maaşına gelen zammın ardından, zamlı maaşların ne zaman hesaplara yatırılacağı emekli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında, en düşük emekli maaşları 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltildi.
Açıklamanın mart ayında yapılmış olması nedeniyle, zamlı maaşlarında bir sonraki emekli maaşı ödeme tarihlerinde yani nisan ayında hesaplara yatırılacağı düşünülüyor.
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN YASALAŞACAK?
Emekli maaşı düzenlemesinin haftaya yasalaşması bekleniyor.
AK Parti, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı emekli maaşı düzenlemesine ilişkin çalışma başlattı.
TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, yasal düzenleme için çalıştıklarını belirterek, "Biz AK Parti grubu olarak konuyla ilgi ön çalışma yapıyoruz, önümüzdeki hafta yasalaşmasını ümit ediyoruz" dedi.