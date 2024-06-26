Zamlı emekli maaşlarına banka promosyonu! Bankalarda bakamlar arttı

Milliyet'in haberine göre; şu anda Halkbank maaşı 10 bin ile 14 bin 999 TL olanlara 8 bin TL, 15 bin TL ile 19 bin 999 TL arası maaş alanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin TL ödeme yapıyor.