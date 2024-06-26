Zamlı emekli maaşlarına banka promosyonu! Bankalarda bakamlar arttı
Yeni dönemdeki zamlı maaşların belirlenmesine az bir süre kala, emekliler yüksek promosyon ödemeleri için hesaplamalar yapmaya başladı. Temmuz ayından sonra zamlı maaşlarını alacak olan emekliler, daha yüksek promosyon alma imkanına sahip olacaklar.
Kamu bankalarında promosyon tutarlarının artırılmasının ardından özel bankalar da yüksek promosyon ödemesi yapmaya başladı. Pek çok bankada promosyon ödemeleri yukarı yönlü güncellendi.
Milliyet'in haberine göre; şu anda Halkbank maaşı 10 bin ile 14 bin 999 TL olanlara 8 bin TL, 15 bin TL ile 19 bin 999 TL arası maaş alanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin TL ödeme yapıyor.
Bankalar promosyon ödemelerini artırmasa dahi emekliler temmuz sonrası zamlı maaşlarını aldıklarında bankanın belirlediği bir üst promosyon limitini almaya hak kazanabilir.
Temmuz ayında emekli maaşlarının yüzde 25 civarında zamlanması bekleniyor. 10-15 bin TL arası emekli maaşı alanlar 8 bin TL promosyon ödemesi aldıysa, yeni zamlı maaşı 15 bin TL’yi aştığında 10 bin TL promosyon ödemesi almak için bankaya başvurabilecek.