Ekonomide yaşanan zorluklar Türk lirasını zayıflatırken dövizi güvenli liman yaptı. BDDK verilerine göre döviz tevdiat hesapları 2018'de 220,5 milyar lira artarak 1 trilyon liraya dayandı.

2018 yılının ekonomide zorlu geçmesi vatandaşın dövize yönelmesine neden oldu.



Türk lirasının geçen yıl dolar karşısında yüzde 39,7 değer kaybetmesi, altın ve döviz mevduatı olan mudilere fayda sağladı. 2018'de döviz tevdiat hesaplarında 220,5 milyar liralık, kıymetli maden ve depo hesaplarında da 17,3 milyar liralık artış oldu.



Yurt içi ve dışı yerleşik kişilerin döviz tevdiat hesapları, 2018'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 30,1 artarak 952 milyar 751 milyon liraya ulaştı. Bu da mudilerin döviz tevdiat hesaplarının bir yıllık süreçte miktar bazında 220 milyar 462 milyon lira arttığına işaret etti.



Yurt içi ve dışı yerleşik kişilerin kıymetli maden depo hesapları ise 2018'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 71,7 arttı ve 41 milyar 391 milyon liraya çıktı. Söz konusu hesapların 2017 sonu itibarıyla değeri 24 milyar 103 milyon lira düzeyinde bulunurken, bu da geçen bir yıllık süreçte altın hesaplarının neredeyse iki katına yaklaştığı ve 17 milyar 288 milyon lira arttığını ortaya koydu.



Öte yandan, yurt içi ve dışı yerleşik mudilerin Türk parası mevduatı da geçen yıl 2017'ye göre yüzde 9,1 artarak 1 trilyon 41 milyar 734 milyon liraya ulaştı.



2018 sonu itibarıyla mevduat türüne göre dağılıma bakıldığında, yurt içi yerleşik mudilerin mevduatını ağırlıklı olarak Türk parasında tuttuğu, yurt dışı yerleşiklerin ise tercihini döviz tevdiat hesaplarından yana kullandığı görüldü.



ZAYIF TL DÖVİZ HESAPLARINI BÜYÜTTÜ