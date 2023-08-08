Zeray İnşaat halka arz olacak

Zeki Zeray ile gerçekleştirilen röportajda, "GYO faaliyetlerimizin ardından Zeray İnşaat olarak nasıl bir vizyon izliyorsunuz? Halka arz gibi bir adım atmayı düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya, Zeki Zeray şu şekilde yanıt verdi:

- Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının bir sonraki adımı Halka Arz aşamasıdır. Zeray İnşaat olarak halka arz sürecinin tamamlanmasıyla sektöre yeni bir soluk getireceğimize inanıyorum. Uzun yıllardır faaliyet gösterdiğimiz gayrimenkul sektöründeki başarılarımızı, bizlere eşlik ve ortaklık edecek olan yatırımcılarımızla birlikte gücümüze güç katarak geliştirmeyi hedefliyoruz. Garantici ve stratejik planlamalarıyla sektöre yön veren bir firmayız. Örneğin banka garantörlük süreçlerimizde, firmamızın stratejik yatırım planlamaları ve plan bütçe çalışmaları bankalar nezdinde model alınacak bir seviyeye ulaşmıştır. Bu çalışmalarımız artık birçok bankada çalışma prensibi haline gelmiştir. Bu özelliklerimizle halka arz süreci ve sonrasında ortaklarımızla da güçlü ve kazandıran değerler yaratacağız.

Kaynak: https://www.halkaarz.net/zeray-insaat-halka-arza-hazirlaniyor