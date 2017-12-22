Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türk firmalarının Senegal’de havalimanları, kongre ve kültür merkezleri, oteller, lojistik merkezleri ve pazar yerleri gibi milyar dolarlık işler yapıp başardığını gördüm." dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Moritanya'daki resmi temaslarının ardından Senegal-Türkiye İş Forumu için başkent Dakar’a geldi.



Zeybekci, iki ülkedeki ziyaretine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 Aralık'ta Moritanya’nın başkenti Nuakşot’ta, Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz, Başbakan Yahya Veled Hademin, Ticaret Sanayi ve Turizm Bakanı Naha Mint Hamdi Ould Mouknass dahil birçok bakanla ikili ilişkileri görüştüğünü bildirdi.



Zeybekci, görüşmelerde, iki ülke arasındaki serbest ticaret, yatırımların karşılıklı korunması ve çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmaları dahil birçok konuyu ele aldıklarını belirterek, "Ayrıca, Moritanya’daki Türk balıkçılarının sorunlarına ilişkin resmi makamlarla görüşmeler yaptık." dedi.



"Senegal'deki Türk şirketlerini desteklemeye devam edeceğiz"

Nihat Zeybekci, Moritanya ziyaretinin ardından Senegal'in başkenti Dakar’a geldiğini hatırlatarak, "Türk firmalarının Senegal’de havalimanları, kongre ve kültür merkezleri, oteller, lojistik merkezleri ve pazar yerleri gibi milyar dolarlık işler yapıp başardığını gördüm." dedi.

Ülkedeki Türk şirketlerini Eximbank aracılığıyla desteklemeye devam edeceklerini bildiren Zeybekci, Türk firmalarının Senegal’de takip ettiği bazı projelerle ilgili görüşmeler gerçekleştirdiğini anlattı.

Zeybekci, "Cumhurbaşkanımızın 2013'te koymuş olduğu 250 milyon dolarlık ticaret hacmimizi bu yıl aşıyoruz. Senegal ile ticaretteki hedefimizi 2020 yılına kadar 1 milyar dolar olarak koyduk. Bu hedefe ulaşmaya çalışacağız." diye konuştu.



"Hedefimiz enflasyonu 2018’de tek haneli rakamlarda tutmak”

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye’nin, enflasyon konusunda istenilen başarıyı elde etmese de dünya ülkeleri arasında büyümede en yüksek performansı gösteren ülke olduğunu söyledi.



Dünyada ham madde ve enerji fiyatlarındaki oynama, TL'nin değerinde son bir yıl içerisinde yaşanan hareketliliğin bunda etkili olduğunu vurgulayan Zeybekci, şunları kaydetti:

"Ayrıca, mevsimsel değişikliklerin neden olduğu bazı olağanüstü hallerin gıda ve sebze meyve fiyatlarında artışa sebep olması, enflasyon ile mücadelemizde istenilen başarıyı sağlamamıza engel oldu. Hedefimiz, enflasyonu 2018’de tek haneli rakamlarda tutmak. Mümkün olduğunca onu tek hanenin ortalarına doğru getirmenin gayreti içinde olmak birinci hedefimiz. İnşallah bunda da mutlaka başarı sağlayacağız."