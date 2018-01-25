Kalkınma Bakanı Elvan, "Ekonomimiz aynı ordumuz gibi güçlüdür ve sağlamdır. zeytin Dalı Harekatı hiçbir şekilde ekonomimiz üzerinde olumsuz bir etki yaratmayacaktır. Gerekli tedbirlerimiz alınmıştır. Bu konuda hiç kimsenin tereddüt içinde olmaması gerektiğini düşünüyorum. (Kamuda taşeron çalışanların kadroya geçirilmesi) Bu düzenlemeyle ikili yapı ortadan kaldırılarak kamuda çalışma barışının güçlendirilmesi amaçlanmıştır" dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye ekonomisinin ordusu gibi güçlü ve sağlam olduğunu belirterek, "Zeytin Dalı Harekatı hiçbir şekilde ekonomimiz üzerinde olumsuz bir etki yaratmayacaktır. Gerekli tedbirlerimiz alınmıştır. Bu konuda hiç kimsenin tereddüt içinde olmaması gerektiğini düşünüyorum." dedi.



Bakan Elvan, Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonu (HAK-İŞ) üyesi Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikasının (HİZMET-İŞ) 40. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir otelde düzenlenen "Kaliteli Kamu Hizmetleri ve Sendikal Haklar Aracılığı ile Sürdürülebilir Kalkınma Paneli"ne katıldı.



Elvan, buradaki konuşmasında, sendikaların, işçiler başta olmak üzere çalışanlara toplu sözleşme yoluyla ekonomik fayda ve iş güvencesi sağladığına işaret ederek, iktidara geldikleri günden itibaren hükümet olarak sendikalaşma hakkını ve sendikaları önemsediklerini söyledi.



Sendikal hakları ve sendikaların önerilerini dikkate alarak politikalarını hayata geçirdiklerini vurgulayan Elvan, sendikalaşmanın aynı zamanda, kayıt dışılığın azalması anlamına geldiğini ifade etti.



Elvan, sendikalaşmayı hükümet politikalarının tamamlayıcısı olarak gördüklerini belirterek, şöyle devam etti:



"Kamu politikalarımızdaki tüm yenilikleri, vatandaşlarımızın görüşlerini dikkate alarak hayata geçiriyoruz. Bunun bir güzel örneğini taşeron işçilerimizle ilgili yaptığımız düzenlemede görebiliriz. Taşeron kapsamında çalışan işçilerimizin haklarının verilmesi için hükümetimizin tüm üyelerinin özverili gayretleriyle çok önemli adımlar attık. Kamuda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımını yeniden tanımladık. Bu tanımlar kapsamında taşeron işçiler kadroya geçirilmektedir. Daha önce bu düzenlemenin hazırlık çalışmalarında gündeme gelen 'özel sözleşmeli personel statüsü' uygulamasına gidilmeyerek, işçi sendikalarının çekinceleri dikkate alınmıştır. Bu düzenlemeyle ikili yapı ortadan kaldırılarak kamuda çalışma barışının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Sosyal güvencelerini daha da iyileştirdiğimiz söz konusu çalışanlarımızın çalışma verimlerinin artacağını ve bunun da hizmet kalitesine yansıyacağını öngörüyoruz."



"İş gücü piyasasının daha etkin hale getirilmesini hedefliyoruz"



Elvan, kadınların istihdama katılımının artırılmasına özel önem verdiklerini vurgulayarak, "Bir taraftan çocuklarını yetiştirebilecekleri, diğer taraftan da ülke ekonomisine üreterek katkı sağlayabilecekleri bir ortam ve teşvik sistemi oluşturuyoruz." diye konuştu.



Gençlerin iş gücüne katılımı ve istihdam olanaklarını artırma amaçlı politikaları da sürdürdüklerine işaret eden Elvan, güçlü büyüme oranları ve uyguladıkları politikalar sonucu kadınların iş gücüne katılımının arttığını, genç işsizliğindeki düşüş eğiliminin de güçlendiğini bildirdi.



Elvan, 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) iş gücü piyasasının daha etkin hale getirilmesini hedeflediklerini anımsatarak, iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere çalışma şartlarının daha da iyileştiği, sosyal güvenliğin ve daha kaliteli işlerin herkes için sağlandığı bir iş gücü piyasası için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.



"Ekonomimiz, ordumuz gibi güçlüdür"



Türkiye'nin 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda yol haritasından taviz vermeden büyümeye, gelişmeye, kalkınmaya devam ettiğini söyleyen Elvan, şöyle konuştu:



"Bu süreçte ülke güvenliğine, hedeflerimize, ulusal ve bölgesel istikrara yönelik her türlü terör odaklarıyla da eş zamanlı mücadele ediyoruz. Zeytin Dalı Harekatı sadece Türkiye'nin güvenliği için değil, orta ve uzun vadede bölgenin istikrarı için de elzem bir harekattır. Kökü ve kökeni ne olursa olsun terör terördür. Türkiye bugüne kadar terör konusunda açık, net ve onurlu bir duruş sergilemiştir. Biz, kimin elinin kimin cebinde olduğunu, perde arkasında kimlerin, neler çevirdiğini çok iyi biliyoruz. Bölge terör unsurlarından tamamen temizleninceye kadar operasyonlar devam edecektir. Bu bir milli mesele olduğu kadar bir insanlık ve medeniyet meselesidir. Mehmetçiğimizle gurur duyuyoruz. Allah yollarını açık etsin, daima muzaffer eylesin."



Bakan Elvan, bir taraftan bu operasyonları yaparken bir taraftan da ekonomiyi büyütmeye, güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Operasyon, ekonomimizi etkiler mi soruları soruluyor. Şundan emin olunuz, biz 2018 yılı Programımızı hazırlarken alınması gereken tüm önlemleri aldık ve o doğrultuda çalışmalarımıza başladık. Dolayısıyla Zeytin Dalı Harekatı hiçbir şekilde ekonomimiz üzerinde olumsuz bir etki yaratmayacaktır. Gerekli tedbirlerimiz alınmıştır. Bu konuda hiç kimsenin tereddüt içinde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ekonomimiz aynı ordumuz gibi güçlüdür ve sağlamdır. Bizler gençlerimize, kadınlarımıza, insanımıza yeni iş ve aş kapıları açmaya, emekçinin yanında olmaya ve ekonomik potansiyelimizi daha da artırmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceği parlak. Sizlerle birlikte geleceği inşa etmeyi sürdüreceğiz."



"Kamuda taşeron hizmetlerinden vazgeçilmesi büyük başarı"



HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da kamu hizmetlerinin son derece değerli olduğunu belirterek, küresel sermayenin kamu hizmetlerinin özelleştirilerek sürdürülmesi ve taşeronlaştırılması konusunda uluslararası alanda büyük bir baskı uyguladığını söyledi.



Türkiye'de yerel yönetim hizmetlerinin özelleştirilmesinin yarattığı hasara dikkati çeken Arslan, söz konusu hizmetlerin iyi olabilmesi için illa özelleştirme gerekmediğini, meselenin kamu hizmetlerini kaliteli ve verimli yapabilmek olduğunu dile getirdi.



Arslan, kamu hizmetlerinde taşeron hizmetlerinden vazgeçilmesinin Türkiye için büyük bir başarı olduğunu, bunu küresel sermayeye ve küresel kapitalizme karşı bir meydan okuma olarak gördüğünü ifade etti.



Konuşmaların ardından Arslan, Bakan Elvan'a, Sendikanın 40. yılı anısına Merkez Bankası darphanesi tarafından özel olarak bastırılan 22 ayar altın madalyon takdim etti.