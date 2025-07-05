Zeytinde önceki döneme göre yüzde 40 ve üstü kayıp yaşanacak

ZEYTİNDE "YOK YILI" KAPIDA: ÜRETİMDE YÜZDE 40 KAYIP BEKLENİYOR

2025-2026 sezonunda zeytin üretiminde ciddi düşüş öngörülüyor. Hem Türkiye’de hem de dünyada zeytinyağı üretiminde yaşanacak azalma, fiyatları yeniden yukarı çekebilir.

2024-2025 sezonunda Türkiye, 3 milyon 750 bin tonluk zeytin üretimiyle rekor kırdı. Bu üretimden 475 bin ton zeytinyağı ve 750 bin ton sofralık zeytin elde edildi.

Bu yüksek verim, diğer büyük üretici ülkelerde de yaşanınca dünya genelinde arz artışı zeytinyağı fiyatlarını düşürdü. Geçen sezon 500-600 TL’den satılan naturel sızma zeytinyağının litre fiyatı, bu yıl birçok markette kampanyalarla 200-250 TL’ye kadar geriledi.



Fiyatlardaki düşüş tüketiciyi sevindirse de üreticiler zarar etti. Artan maliyetlere rağmen ürünlerini neredeyse maliyetine satmak zorunda kalan üreticiler, bolluğun sevincini yaşayamadı. Ancak önümüzdeki sezon tablo tersine dönebilir. TÜİK’in ilk tahminlerine göre, 2025-2026 sezonunda zeytin üretimi yüzde 40 azalarak 2 milyon 250 bin tona düşecek. Bu da piyasada fiyatların tekrar yükselebileceği anlamına geliyor.

Yeni sezonda üretimin azalacak olması, zeytinyağı fiyatlarında yeniden yükselişe neden olabilir. Bu nedenle, yeni sezon öncesinde zeytinyağı satın almak, tüketiciler için önemli bir avantaj sağlayabilir.

Rekolte tahminlerinin netleşmesiyle birlikte ve özellikle kuraklık gibi olumsuz hava koşullarının verimi daha da düşürmesi durumunda, zeytinyağı fiyatlarında geçmiş yıllarda olduğu gibi hızlı bir artış yaşanabilir.

