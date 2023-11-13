Zeytinyağı Fiyatları Artacak! İşte Yeni Mahsulün Fiyatları

Kuraklık nedeniyle İspanya ve İtalya’da zeytinyağı rekoltesi düştü. Avrupa’da zeytinyağı fiyatları tırmanışını sürdürüyor. Türkiye’de de ihracat yasağı olmasına rağmen zeytinyağı fiyatları artıyor.

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği 2023-2024 zeytinyağı alım fiyatını yüzde 264 artışla kilogram başına 295 lira olarak açıkladı. Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çağatay Özcan Kokulu, zeytinyağı alım fiyatının çiftçiyi memnun ettiğini söyledi.

Mutfakların olmazsa olmazı zeytinyağının yeni mahsulünün raflarda 350-400 lira seviyesinde yerini alması bekleniyor.

Kuraklık ve yağış dengesizliği nedeniyle Türkiye’de de zeytinyağı rekoltesi yüzde 57 azaldı. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi’nin tahminlerine göre 2023-2024 sezonunda zeytinyağı rekoltesinin 179 bin ton olması bekleniyor. Ancak geçen yıldan kalan ürün nedeniyle Türkiye , Avrupa’da oldu gibi zor bir sezon yaşamayacak.