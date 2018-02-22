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Zeytinyağı ihracatı yüzde 185 arttı

Türkiye'nin zeytinyağı ihracatı geçen yıl, 2016 yılına göre yüzde 185 artarak 208 milyon dolara yükseldi.

Zeytinyağı ihracatı yüzde 185 arttı

Türkiye'nin zeytinyağı ihracatı geçen yıl, 2016 yılına göre yüzde 185 artarak 208 milyon dolara yükseldi.

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, AA muhabirine, Türkiye'nin yağ ihracatında dünyanın önemli ülkeleri arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'den 2016 yılında 105 ülkeye zeytinyağı ihracatı yapıldığını belirten Büyükhelvacıgil, "2017 yılında 140'tan fazla ülkeye ihracat yaptık. Yani dünyanın birçok ülkesine ihracat yapıyoruz. En çok ihracatı da Amerika, İspanya ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine gerçekleştiriyoruz." dedi

Büyükhelvacıgil, zeytinyağı ihracatının 2016 yılında 19 bin ton olduğunu, bunun da 73 milyon dolara tekabül ettiğini aktardı. Geçen yıl 53 bin ton zeytinyağı ihraç ettiklerini ifade eden Büyükhelvacıgil, sektörün 2016 yılına göre yüzde 185 artışla 208 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştığını bildirdi.

Bu yıl yüksek rekolte bekleniyor
Türkiye'nin zeytinyağı üretiminde dünyada ilk 3'e gireceğine işaret eden Büyükhelvacıgil, şöyle konuştu:
"Zeytinyağı ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayacak bir üründür. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının destekleriyle rekoltemiz artmaktadır. Hatta bu yıl son zamanların en yüksek rekoltesinin olacağı tahmin ediliyor."


Kaynak: AA
Etiketler; #zeytinyağı
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