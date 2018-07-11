Küresel zeytinyağı üretimi, 2016-2017 döneminde gerilerken, Türkiye, üretimini 58 bin ton artırarak 208 bin tona çıkardı.

Uluslararası Zeytin Konseyinin (IOC) hazırladığı zeytin sektörüne ilişkin raporda Türkiye'nin performansı dikkati çekti.



AA muhabirinin IOC raporundan derlediği bilgilere göre, 2016-2017 döneminde bir önceki döneme göre dünyada zeytinyağı üretiminde önde gelen ülkelerden İspanya, Yunanistan ve İtalya'da düşüş görülürken, Türkiye'de artış kaydedildi.



Söz konusu dönemde küresel zeytinyağı üretimi yüzde 19 azalarak 3 milyon 176 bin 500 tondan 2 milyon 588 bin 500 tona geriledi. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de zeytinyağı üretimi yüzde 25 azaldı. Zeytinyağı üretiminde 2016-2017 döneminde bir önceki döneme göre İtalya'da 292 bin 300, Yunanistan'da 125 bin, İspanya'da 112 bin 700 ton azalış gözlendi.



Türkiye ise bu dönemde zeytinyağı üretimini 58 bin ton artırarak 150 bin tondan 208 bin tona çıkardı. Üretimde miktar bazında en fazla artış kaydedilen ülke olan Türkiye, dünya zeytinyağı üretiminde ikinci sıraya yükseldi. Türkiye, 2015-2016 döneminde 4. sırada yer alıyordu.



Tüketim de ihracat da arttı



Dünya genelinde zeytinyağı tüketimi yüzde 8, AB ülkelerinde yüzde 16 azalırken, Türkiye'de zeytinyağı tüketimi 116 bin tondan 150 bin tona yükseldi.



Söz konusu dönemde zeytinyağı ihracatı da AB ülkelerinde yüzde 2, dünyada yüzde 1 düştü. Türkiye'de ise zeytinyağı ihracatı yüzde 200 artarak 15 bin tondan 45 bin tona ulaştı.