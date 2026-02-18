Ziraat Bankası 2025 bilançosunu açıkladı: Aktif büyüklük 8,5 trilyon liraya ulaştı

Ziraat Bankası, 2025 yılında finansal performansını artırarak ülke ekonomisine en fazla katkı sağlayan stratejik alanlara odaklanmaya devam etti. Bankacılık sektörünün pek çok alanında liderliğini koruyan banka, yurt içi ve yurt dışı kaynakları verimli kullanarak finansal kapsayıcılığını genişletti ve milyonlarca müşterinin hizmete erişimini kolaylaştırdı.

BİLANÇO BÜYÜKLÜĞÜ 200 MİLYAR DOLARI BULDU

Temel bilanço kalemlerinde sektör genelinden daha yüksek bir performans sergileyen Ziraat Bankası, pazar payını artırdı. Bankanın aktif büyüklüğü yüzde 57 oranında yükselerek 8,5 trilyon TL’ye ulaştı. Özkaynaklarda ise yüzde 55’lik bir büyüme kaydedildi.

Bu veriler ışığında, Ziraat Bankası’nın bilanço büyüklüğü 200 milyar ABD Doları seviyesini yakalarken, Ziraat Finans Grubu’nun konsolide bilanço büyüklüğü 218 milyar ABD Doları'nın üzerine çıktı.

NET KÂR 161 MİLYAR TL OLARAK KAYDEDİLDİ

2025 yılı sonunda 161 milyar TL net kâr elde eden Banka; aktif büyüklük, toplam krediler, mevduat, özkaynaklar, net kâr, tarım kredileri, ihracat kredileri, dış ticaretin finansmanı, yurt dışı finansman temini, aktif dijital müşteri, konut kredileri ile TL ve YP nakdi ve gayrinakdi kurumsal krediler alanlarında sektör liderliğini sürdürdü.

Bankanın ekonomiye sağladığı toplam finansman desteği 5,8 trilyon TL’yi aştı. Bu tutarın 4,2 trilyon TL’lik kısmı yüzde 48 artış gösteren nakdi kredilerden, 1,6 trilyon TL’lik kısmı ise yüzde 51 artış kaydeden gayrinakdi kredilerden oluştu.

KREDİLERİN ASLAN PAYI REEL SEKTÖRE

Banka, kredi portföyünü büyütürken aktif kalitesini korumayı başardı. Orta Vadeli Program (OVP) ile uyumlu ve TL odaklı kredi politikaları çerçevesinde, nakdi kredilerin yüzde 60’tan fazlası Türk Lirası cinsinden kullandırıldı.

Ziraat Bankası, nakdi kredilerinin yüzde 84’ünü doğrudan reel sektöre yönlendirdi. Başta tarım, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat olmak üzere tüm sektörlere güçlü destek sağlandı. Tarım ekosisteminin stratejik bir paydaşı olarak hareket eden Ziraat Bankası, sadece kredi sağlayan bir kurum olmanın ötesinde bütüncül finansman çözümleri sundu. Banka bu süreçte tarımsal üretimde verimlilik artışı, mekanizasyon, tarıma dayalı sanayileşme ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımları destekledi.

Kadın ve genç çiftçiler, kooperatifler, kırsal kalkınma projeleri, karbon ayak izini azaltan uygulamalar ve gıda güvenliği yatırımları öncelikli alanlar arasında yer aldı. Yıl boyu kesintisiz devam eden finansman desteğiyle tarım kredileri 830 milyar TL seviyesini geride bıraktı.

TÜRKİYE İHRACATININ DÖRTTE BİRİNE ARACILIK ETTİ

KOBİ’lerin finansmanına özel önem veren banka; Kredi Garanti Fonu (KGF), İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) ve KOSGEB iş birliklerinin yanı sıra uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan kaynakları da devreye soktu. Esnaf, üretici ve ihracatçı firmalara sektörel ihtiyaçlara uygun finansman paketleri sunuldu.

Ziraat Bankası, 20 ülkedeki iştirak banka ve şube yapılanmasına ek olarak, 145 ülkede 1.789 banka ile kurduğu muhabir bankacılık ağıyla müşterilerinin küresel pazarlara erişimini kolaylaştırdı. Dış ticaret işlemlerindeki payını yüzde 19’un üzerine çıkaran banka, Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 25’ine aracılık ederek ihracat kredilerindeki sektör liderliğini sürdürdü.

Banka, Arnavutluk Merkez Bankası’ndan kuruluş iznini aldığı Tiran Şubesi’ni kısa süre içerisinde faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.

Tiran şubesinin açılmasıyla birlikte Ziraat Finans Grubu’nun faaliyet gösterdiği ülke sayısı 21’e yükselecek. Atılan bu adımla Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, özellikle dış ticaret ve yatırım hacminin artırılması hedefleniyor.

YURT DIŞI KAYNAK BÜYÜKLÜĞÜ 30 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Bankanın ana fonlama kaynağı olan tabana yaygın mevduatın toplam büyüklüğü 5,4 trilyon TL’yi aştı. Kaynak yapısını çeşitlendirmeyi sürdüren Ziraat Bankası, 2025 yılı Nisan ve Ekim aylarında toplam 2,8 milyar dolar tutarında sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi temin etti.

Seküritizasyon, post finansman, ikili anlaşmalar, repo, Eurobond ihracı ve banka mevduatı gibi enstrümanlarla yurt dışından sağlanan toplam kaynak büyüklüğü 30 milyar dolar seviyesine ulaştı. Banka ayrıca yıl içinde gerçekleştirdiği farklı işlemlerle 1,1 milyar dolar tutarında sermaye benzeri borçlanma sağlayarak özkaynaklarını güçlendirdi.

DİJİTALDE 25 MİLYON MÜŞTERİ

Fiziksel hizmet ağında liderliğini koruyan Ziraat Bankası, yurt içinde 1.745 şube ve 7.894 ATM ile hizmet veriyor. Banka, Türkiye genelindeki 370 yerleşim yerinde "tek banka" olarak faaliyet gösteriyor. Dijital bankacılık alanında ise Ziraat Dinamik ve ödeme kuruluşu Ziraat Pay faaliyete başladı. Türkiye’nin en çok kullanılan mobil bankacılık uygulaması olan Ziraat Mobil üzerinden işlem hacmi artmaya devam ediyor. Verilere göre Türkiye’de dijital kanallardan gerçekleşen her 5 işlemden biri Ziraat Bankası kanalları üzerinden yapılıyor ve aktif dijital müşteri sayısı yaklaşık 25 milyona ulaşmış durumda.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 2025 yılı sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“2025 yılı, küresel ölçekte belirsizliklerin ve volatilitenin yüksek seyrettiği bir yıl olmasına rağmen, güçlü finansal yapımız, yaygın hizmet ağımız ve etkin bilanço yönetimimiz sayesinde sektör liderliğimizi daha da pekiştirdiğimiz bir yıl oldu. Aktif büyüklükten kredilere, mevduattan özkaynaklara, dış ticaretin finansmanından, ihracat kredilerine ve dijital bankacılığa kadar birçok alanda birinciliğimizi sürdürdük.

Reel sektörü, üretimi, ihracatı ve özellikle tarımı desteklemeye devam ederken, yurt dışı yapılanmamızı da stratejimizin bir parçası olarak güçlendiriyoruz. Ziraat Bankası olarak hedefimiz, yalnızca Türkiye’de değil bölgemizde de lider banka olmaktır. Güçlü finansal yapımız ve sürdürülebilir büyüme stratejimiz ile Ziraat’i bölgesinin referans bankası ve markası haline getirmekte kararlıyız. Özkaynaklarda sağlanan %55’lik büyüme, önümüzdeki dönemde stratejilerimizi daha güçlü şekilde hayata geçirmemize imkân sağlayacaktır.

Ziraat Finans Grubu olarak ekonomimize en fazla katma değer sağlayacak alanları desteklemeye; ülkemize ve müşterilerimize faaliyet gösterdiğimiz her alanda daha fazla katkı sunmaya devam edeceğiz. Finans Grubumuzun diğer üyeleri de faaliyet gösterdikleri sektörlerde lider ya da liderliğe yakın konumlarda bulunmaktadır. Ziraat Finans Grubu olarak elde ettiğimiz bu finansal sonuçları yalnızca bilanço başarısı olarak değil; ülkemize, çiftçimize, ihracatçımıza, üreticimize ve reel sektörümüze duyduğumuz sorumluluğun bir yansıması olarak görüyoruz. Misyonumuz ve köklü geçmişimiz ile değişen finansal sistemin dinamik, öncü ve saygın finans grubu olma vizyonumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz.”