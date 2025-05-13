Ziraat Bankası 2025’e güçlü başladı: Aktif büyüklük 6,2 trilyon TL’yi aştı
Türk Bankacılık Sektörünün lideri Ziraat Bankası, küresel piyasalarda belirsizliğin arttığı yılın ilk çeyreğinde güçlü büyüme performansını devam ettirdi.
Bankanın 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin sonuçlarını değerlendiren Ziraat Bankası Genel Müdürü
Alpaslan Çakar; ‘2025 yılının ilk çeyreğinde, tarifelere ilişkin uluslararası restleşmeler ve devam eden
jeopolitik riskler başta olmak üzere, yaptırımlar, emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar, ekonomi ve
ticaret politikalarında artan belirsizlikler küresel büyümeyi negatif etkilemiştir. Ülkemizde ise temel
makroekonomik hedefler, orta vadeli programda öngörülen çerçeveye uygun olarak gerçekleşmiştir’
dedi.
Güçlü sermaye ve likidite yapısı, çeşitlendirilmiş kaynak kompozisyonu ile 2025’te de sürdürülebilir
büyümelerini devam ettirdiklerini kaydeden Çakar, Bankanın dengeli bir büyüme ivmesi yakalayarak
2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını belirtti.
Ziraat Bankası’nın aktif büyüklüğü 6,2 trilyon TL’yi aştı
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar;
‘Bankamızın aktif büyüklüğü yılın ilk çeyreğinde 6,2 trilyon TL’yi aştı. Aktiflerin en önemli kısmını
oluşturan nakdi krediler 3,2 trilyon TL’ye ulaşarak, gayrinakdi kredilerle birlikte ülkemizin büyümesine
yönelik sağladığımız finansman büyüklüğü 4,4 trilyon TL olarak gerçekleşti.
Bu süreçte Bankamız başta tarım olmak üzere, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı alanların
öncelikli olarak finanse edilmesini sağlayarak, Ülkemiz ekonomisine değer katmayı sürdürdü.
Tarıma destek kesintisiz sürüyor
Ana misyonumuz olan tarımın finansmanında; gıda arz güvenliği, sürdürülebilir tarımsal üretim, tarım
sektörünün modernizasyonu ve mekanizasyonu, modern sulama sistemleri, tarımda yenilenebilir
enerji kullanımının artırılması, özellikle genç ve kadın çiftçiler olmak üzere tüm tarımsal işletmelerin
desteklenmesi ve kırsal kalkınmaya dayalı istihdam olanaklarının çeşitlendirilmesi öncelik verdiğimiz
konular arasında yer almaya devam etti.
Bu süreçte Bankamız, gücünü her zaman olduğu gibi tabana yaygın mevduat müşterilerimizden
almaya devam etti ve yılın ilk çeyreğinde mevduatlarımız 4,1 trilyon TL’ye ulaştı. Kaynaklarımızı
çeşitlendirmeye yönelik stratejimiz doğrultusunda yabancı para mevduat dışı fonlama tutarımızı 24
milyar USD düzeyine çıkararak Ülkemize en fazla yabancı para mevduat dışı kaynak sağlayan Banka
olduk.
Yaygın Muhabir ağımızı etkin bir şekilde kullanarak dış ticaretin finansmanında da liderliğimizi
sürdürdük. Dış ticaret işlemlerinden aldığımız payı %21’in, ihracat hacminden aldığımız payı ise %25’in
üzerine taşıdık.
İklim risklerinin olumsuz etkilerinin azaltılması ve Ülkemizin 2053 karbon nötr hedefine ulaşılması
amacıyla 64 MW kurulu güce sahip olan ve finans sektörünün en büyük öz tüketim GES projesini 2025
yılının ilk çeyreğinde hayata geçirdik.
Dijitalde de Lider Banka
Stratejik önceliklerimiz arasında yer alan Dijital dönüşüme yönelik çalışmalarımızı devam ettirdik.
Bankamız, 23,5 milyon kişiye ulaşan aktif dijital bankacılık müşteri sayısı ile bu alanda da sektörün
lider bankası konumunda olmaya devam etti.
Müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak için yeni kurulan yurt içi iştiraklerimizden Ziraat
PAY ve Ziraat Finansal Kiralama 2025 yılının ilk çeyreğinde faaliyete başladı. Dijital bankamız Ziraat
Dinamik Banka’nın müşteri kabulüne başlaması için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.
20 farklı ülkedeki iştiraklerimiz ve yurt dışı şubelerimiz aracılığıyla, Ülkemizin dış ticaretinin
büyümesine ve karşılıklı yatırımların artmasına olumlu katkıda bulunmaya devam ettik. Yılın ilk
çeyreğinde Mısır’dan sonra Afrika Kıtası’ndaki ikinci hizmet noktamız olan Cezayir Şubemiz faaliyete
başladı. İhtiyaç ve potansiyel görülen yerlerde Yurtdışı teşkilatımızı kararlılıkla büyütmeye devam
edeceğiz.
Sektörün yine en karlı Bankası
İfade ettiğim tüm aksiyonların etkisi ile birlikte sürdürülebilir gelir artışı ve güçlenen finansal yapımızla
Bankamız, yılın ilk çeyreğinde 32,7 milyar TL net kar elde ederek, sektörün yine en karlı Bankası oldu.
Güçlü sermaye yapısı, sürdürülebilir büyüme stratejisi ve dijital altyapı yatırımları ile müşterilerimizin
finansal ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılamak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte,
bize güvenen müşterilerimize, özveriyle çalışan ekip arkadaşlarımıza ve tüm paydaşlarımıza en içten
teşekkürlerimi sunarım’ dedi.