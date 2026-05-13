Ziraat Bankası ekonomiye güç vermeyi sürdürüyor! 2026 ilk çeyrek finansal sonuçları açıklandı

Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı ve jeopolitik gelişmelerin finansal piyasalar üzerindeki etkilerinin yoğun şekilde hissedildiği bu dönemde Ziraat Bankası, Türkiye ekonomisine sağladığı finansman desteğini artırdı. Güçlü bilanço yapısı, yaygın hizmet ağı ve müşteri odaklı bankacılık anlayışıyla faaliyet gösteren kurum; üretimden ihracata, tarımdan yatırımlara kadar ekonominin tüm stratejik alanlarında büyümeyi finanse etti.

BİLANÇO BÜYÜKLÜĞÜ 220 MİLYAR DOLARA DAYANDI

Bankanın 2026 yılının ilk üç aylık dönemine ait finansal verilerine göre, toplam kredi büyüklüğü 6,4 trilyon TL'nin üzerine çıktı. 8,7 trilyon TL'yi aşan aktif büyüklüğüyle sektörün açık ara en büyük bankası olmayı sürdüren kurumun tekil bilanço büyüklüğü yaklaşık 200 milyar ABD dolarına ulaştı. Aynı dönemde Ziraat Finans Grubu'nun konsolide bilanço büyüklüğü ise yaklaşık 220 milyar ABD doları olarak kaydedildi.

Yılın ilk çeyreğini 43,5 milyar TL net kâr ile kapatan banka, sektördeki pozisyonunu pekiştirdi. Kurum; aktif büyüklük, toplam krediler, mevduat, özkaynaklar ve net kâr kalemlerinin yanı sıra tarım kredileri, ihracat finansmanı, dış ticaret işlemleri, kurumsal krediler ve dijital müşteri sayısı başta olmak üzere birçok alanda sektör liderliğini güçlendirdi.

TÜRKİYE'DEKİ HER 5 İŞLEMDEN BİRİ ORADAN YAPILIYOR

Teknolojiye yapılan stratejik yatırımlar, kurumun dijital dönüşümdeki konumuna doğrudan yansıdı. Bankanın aktif dijital müşteri sayısı 25 milyona ulaştı. Bu büyüme sonucunda, Türkiye’de dijital kanallar üzerinden gerçekleşen her 5 bankacılık işleminden birisi ‘Ziraat’ üzerinden gerçekleşti.

Yılın ilk çeyreğinde bankanın nakdi kredileri yüzde 8,4 oranında artarak 4,6 trilyon TL seviyesine ulaştı. Gayrinakdi krediler ise yüzde 11'lik bir ivmeyle 1,8 trilyon TL’nin üzerine çıktı. Büyüme performansıyla sektör ortalamasını geride bırakan kurum, her iki kredi türünde de pazar payını genişletti. Aktifin ağırlıklı kısmını oluşturan nakdi kredilerin yaklaşık yüzde 84’ü doğrudan reel sektörün finansmanında kullanıldı.

Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı kredi politikaları çerçevesinde Türk Lirası ağırlıklı bir finansman stratejisi izlendi. Bu planlama doğrultusunda TL cinsi kredilerin toplam içindeki payı yüzde 65’in üzerine çıkarıldı. Sağlanan kredilerin sektörel dağılımına bakıldığında tarım ile imalat sanayi sektörleri ön plana çıktı.

ÇİFTÇİYE 1 TRİLYON LİRALIK CAN SUYU

Tarımsal üretim alanında verimlilik artışı, mekanizasyon, tarıma dayalı sanayileşme ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlar finanse edildi. Kadın ve genç çiftçilerin yanı sıra kooperatifler, kırsal kalkınma projeleri, karbon ayak izini azaltan uygulamalar ve gıda güvenliğine yönelik yatırımlara bütüncül finansman çözümleri sunuldu. Sağlanan bu kaynakların sonucunda bankanın tarım kredileri toplamı 1 trilyon TL barajını aştı. Kurum, yalnızca kredi veren bir yapı olmanın ötesine geçerek tarım sektörünün stratejik çözüm ortaklarından biri olarak üreticilerin yanında yer almayı sürdürdü.

TÜRKİYE'YE MİLYARLARCA DOLARLIK KAYNAK GİRİŞİ

Bilançonun ana fonlama kaynağını tabana yaygın mevduat oluştururken, toplam mevduat büyüklüğü 5,4 trilyon TL olarak kaydedildi. Dış finansman tarafında ise 2026 yılı Nisan ayında 1,8 milyar ABD doları tutarında sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi sağlandı. Buna ek olarak, 12 yıl vadeli 1 milyar ABD doları tutarında yeni bir seküritizasyon işlemi gerçekleştirildi. Ağırlıklı olarak yurt dışından sağlanan mevduat dışı kaynak büyüklüğü 30 milyar ABD doları seviyesine taşındı. Yılın ilk dört ayında yapılan işlemlerle toplam 8 milyar ABD doları tutarında kaynak temin eden banka, yurt dışından Türkiye’ye en fazla kaynak girişini sağlayan Türk bankası unvanını korudu.

Ziraat Bankası, Orta Koridor, Çin-Avrupa Deniz Yolu, Kuzey Koridoru, IMEC ve BRI Kuşağı başta olmak üzere toplam 12 küresel ticaret koridorunun tamamında aktif bir rol üstleniyor. Banka, bu hatlardaki dış ticaret payını yüzde 20’nin üzerine çıkararak uluslararası alanda geniş bir kapsayıcılığa ulaştı. Türkiye'nin gerçekleştirdiği toplam ihracatın yaklaşık yüzde 25'ine aracılık eden kurum, ihracat kredilerindeki pazar liderliğini sürdürüyor.

Uluslararası arenada operasyonlarını sürdüren banka, halihazırda 145 ülkede yaklaşık 1.800 muhabir banka ağı ile çalışıyor. Toplam 20 ülkede ise kendi şube ve iştirakleriyle doğrudan faaliyet gösteriyor. Küresel ölçekte kurulan bu yapı, Türk girişimcilerinin yurt dışındaki ticari faaliyetleri için en önemli çözüm ortaklarından biri olarak konumlanıyor.

SADECE PARADA DEĞİL SPOR VE EĞİTİMDE DE ZİRVEYE OTURDU

Kurum, 2026 yılının ilk çeyreğini salt finansal performansı ile değil; spor, eğitim ve insan kaynağı alanlarındaki adımlarıyla da geride bıraktı. Türk voleybolunun önemli temsilcileri arasında bulunan Ziraat Bankkart, 2025-2026 sezonunda Efeler Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Takım, Avrupa’nın voleyboldaki en prestijli organizasyonu kabul edilen CEV Şampiyonlar Ligi’nde ise Dörtlü Final oynama başarısı göstererek Türk sporuna dereceler kazandırdı.

Sektörün nitelikli personel ihtiyacını karşılamak üzere faaliyet gösteren Ziraat Bankası Bankacılık Okulu da çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Uygulamalı eğitim modeli ve güçlü akademik altyapısıyla öne çıkan yapı, genç yeteneklerin mesleki gelişimine doğrudan katkı sağlıyor.

''LİDERLİĞİMİZİ DAHA DA İLERİ TAŞIDIK''

Kurumun 2026 yılı ilk çeyrek sonuçlarına ve stratejik hedeflerine ilişkin resmi değerlendirmeyi Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar yaptı. Çakar, döneme ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“2026 yılının ilk çeyreğinde, küresel ekonomide artan belirsizliklere ve yakın coğrafyamızda yaşanan jeopolitik gelişmelere rağmen; güçlü bilanço yapımız, etkin risk yönetimimiz ve yaygın hizmet ağımız sayesinde sektörümüzdeki lider konumumuzu daha da ileri taşıdık.

Reel sektörü, üretimi, ihracatı ve özellikle tarımı desteklemeyi önceliklendiren bankacılık yaklaşımımızla, ekonomimizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı sürdürdük. Kredilerimizi ağırlıklı olarak üretime yönlendirirken, Türkiye’nin yatırım, istihdam ve dış ticaret kapasitesine güçlü finansman desteği sunduk.

Ziraat Finans Grubu olarak önümüzdeki dönemde de ülkemize en fazla katma değeri sağlayacak yatırım, istihdam, üretim, tarım ve ihracat odaklı büyüme yaklaşımını kararlılıkla sürdüreceğiz.

Tarımdan ihracata, girişimcilikten teknolojiye, spordan eğitime kadar her alanda Türkiye’nin büyüme yolculuğuna katkı sunmaya devam edeceğiz.”