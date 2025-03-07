Ziraat Bankası, Öz Tüketim GES Projesini hayata geçirdi

Ziraat Bankası, Kayseri Pınarbaşı ilçesinde finans sektörünün en büyük öz tüketim Güneş Enerjisi Santrali projesini hayata geçirdi. 

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ziraat Bankası, Öz Tüketim GES Projesini hayata geçirdi
Yayınlanma:

Güneş Enerjisi Santralinin hayata geçirilmesiyle birlikte İstanbul Finans Merkezinde bulunan Ziraat Kuleleri ile Ziraat Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM’lerinin elektrik ihtiyacı karşılanacaktır. 64 MWp kurulu güce sahip olan enerji santralinde yıllık 126.000 MWh elektrik üretimi sağlanacak ve yaklaşık 55.000 ton karbon emisyonunun azaltılmasıyla iklim değişikliği ile mücadeleye destek verilecek. Projenin 5 yılda geri kazanımını sağlayarak verimlilik anlamında da önemli katkılar sunması bekleniyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar; “Ziraat Bankası, sürdürülebilir tarım ve yeşil dönüşüm yatırımlarına sağladığı finansman ile iklim dönüşümüne sağladığı desteğini, öz tüketiminin tamamını karşılayacağı yeni enerji santralini faaliyete geçirerek genişletiyor. Bankamızın kendi santralini hayata geçirmesi yenilikçi bir yatırımdan daha fazlasıdır.  Ülkemizin uzun vadeli stratejisi ile uyumlu olan bu girişim, yeşil doğaya ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayarak, bizi gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakma hedefimize de bir adım daha yaklaştırıyor. Hayata geçirdiğimiz bu yatırımın, ülkemizin yenilenebilir enerji vizyonu doğrultusunda kıymetli bir adım olduğuna inanıyoruz. 

Sektörün birçok alanında lider konumda olan Bankamız, Ulusal Katkı Beyanımız ve sürdürülebilirlik politikamız kapsamında sağladığı finansal desteklerin yanı sıra kendi bünyesinde hayata geçirdiği projelerle de çevreye duyarlı yatırımlara destek vermeye kararlılıkla devam edecektir” dedi.

Ziraat Bankası
Günün Manşetleri
Aleksandr Dugin'den çarpıcı analiz
Yoğun mesai, şiddet ve eşitsizlik son bulsun!
CHP’de kurultay soruşturması derinleşiyor
ABD Başkanı Trump'tan İran lideri Hamaney'e mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Uzmanında 'çöl tozu' uyarısı
Maydonoz Döner soruşturmasında yeni gelişme
Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli Fethiye’de yakalandı
Sahte sağlık raporu çetesi çökertildi
KFC ve Pizza Hut işçileri haklarını istiyor
Çok Okunanlar
Durum vahim: O ilimizde 300 bin bina kara listeye girdi Durum vahim: O ilimizde 300 bin bina kara listeye girdi
Hafta sonu plan yapmadan önce bu haberi okuyun: İşte il il hava durumu Hafta sonu plan yapmadan önce bu haberi okuyun: İşte il il hava durumu
Ege Denizi'nde deprem: AFAD son depremleri listeledi Ege Denizi'nde deprem: AFAD son depremleri listeledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Usta sanatçı İlhan Şeşen’den üzücü haber Usta sanatçı İlhan Şeşen’den üzücü haber