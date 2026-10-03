Ziraat Bankası ve TKDK’dan tarım ve gıda yatırımlarına güçlü finansman desteği

“TARGET Projesi kapsamında yatırımcılara 7 yıla kadar vadeli ve 10 milyon ABD dolarına kadar finansman imkânı”

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ziraat Bankası ve TKDK’dan tarım ve gıda yatırımlarına güçlü finansman desteği
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Ziraat Bankası ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Tarım-Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi (TARGET) kapsamında tarım ve gıda sektöründeki yatırımların finansmanına yönelik iş birliğini imza töreniyle hayata geçiriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın genel koordinasyonunda yürütülen, TKDK tarafından uygulanan ve Dünya Bankası tarafından finanse edilen TARGET Projesi kapsamında, tarım ve gıda alanında yatırım yapacak işletmelere uzun vadeli finansman sağlanacak.

İş birliği kapsamında TKDK'nın Dünya Bankası'ndan temin ettiği kaynak, Ziraat Bankası aracılığıyla tarımsal yatırım projesi gerçekleştirecek tüzel kişilere yatırım kredisi olarak kullandırılacak.

Proje ile tarım ve gıda sektöründe yatırım yapmak isteyen işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve tarım-gıda değer zincirinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yatırımlara uzun vadeli finansman

TARGET Projesi kapsamında yatırım tutarının yüzde 80'ine kadar geri ödemeli finansman sağlanabilecek. Proje büyüklüğüne göre 10 milyon ABD dolarına kadar kullandırılabilecek finansman, azami 2 yılı ödemesiz olmak üzere 7 yıla kadar vadeyle sunulacak.

Finansman; tarım ve gıda alanındaki tesislerin inşası ile makine ve ekipman yatırımlarında kullanılabilecek.

10 yıllık dönemde 5,3 milyar ABD doları olarak planlanan finansmanın ilk fazında 750 milyon ABD dolarlık kaynağın kullandırılması planlanıyor.

İmza töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, TARGET Projesi'nin tarım ve gıda sektöründe yatırımların güçlendirilmesi ve kırsal refahın artırılması açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, "Tarım ve gıda sektörümüzün sürdürülebilir gelişimi, üretim kapasitemizin artırılması ve üreticilerimizin rekabet gücünün güçlendirilmesi için finansmana erişimin büyük önem taşıdığının farkındayız. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak TARGET Projesi ile üretimden işlemeye, depolamadan lojistiğe kadar tarım-gıda değer zincirinin farklı halkalarındaki yatırımları destekleyerek, üreticilerimizin ve yatırımcılarımızın gücüne güç katacağız" dedi.

Bağcı, projenin üretim planlamasıyla uyumlu yatırımları teşvik edeceğini ve üreticilerin pazara erişimini güçlendireceğini ifade ederek, "Organize Tarım Bölgeleri başta olmak üzere, tarımsal üretimin katma değerli ürünlere dönüştürülmesini, sözleşmeli üretim modelleriyle üreticilerimizin pazarda aktif rol almasını ve kırsal alanlarda yeni istihdam imkânlarının oluşturulmasını destekleyeceğiz. Bakanlık olarak çiftçilerimizin, üreticilerimizin emeğini, yatırımcımızın girişimini ve ülkemizin tarımsal üretim gücünü artırmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dünya Çiftçiler Günü Programı'nda kamuoyuna müjdelenen TARGET Projesi kapsamında bugün Ziraat Bankası ile imzaladığımız bu protokolün ülkemiz tarımına, üreticilerimize ve yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyor; iş birliğimizin tarım-gıda sektörümüzün gelişimine katkı sağlamasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Alpaslan Çakar: "Tarımın sürdürülebilir gelişimine finansman gücümüzle katkı sunacağız"

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, imza töreninde yaptığı değerlendirmede, tarım sektörünün Türkiye ekonomisi açısından stratejik önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ziraat Bankası olarak tarım sektörünün finansmanında 163 yıllık tecrübemizden aldığımız güçle, üreticimizin ve yatırımcımızın yanında olmaya devam ediyoruz. TARGET Projesi kapsamında TKDK ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğini, tarım ve gıda sektörünün sürdürülebilir gelişimi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Tarım-gıda değer zincirinin güçlendirilmesine, yatırımların uzun vadeli kaynaklarla desteklenmesine ve finansmana erişimin kolaylaştırılmasına katkı sağlayacak bu proje ile ülkemizin tarımsal üretim kapasitesinin geliştirilmesine destek olacağız. Ziraat Bankası olarak sahip olduğumuz yaygın hizmet altyapısı ve tarım finansmanındaki uzmanlığımızla, ülkemizin üretim gücünü artıran projeleri desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı ise yaptığı konuşmada, TARGET Projesi'nin TKDK'nın proje yönetimi ve kırsal kalkınma alanındaki tecrübesini farklı uluslararası finansman kaynaklarıyla daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaştırması açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, "Ziraat Bankası ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde tarım-gıda işletmeleri ve üretici örgütlerinin yatırımlarına uzun vadeli finansman imkânı sunacağız. TKDK olarak güçlü proje yönetimi tecrübemizle başvuru ve değerlendirme süreçlerini etkin şekilde yürüterek, kaynağın üretime, yatırıma ve kırsal kalkınmaya dönüşmesine katkı sağlayacağız" dedi.

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