Ziraat Bankası’na küresel güven! 1,75 milyar dolarlık kaynak temin etti

Ziraat Bankası, mevduat dışı kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi doğrultusunda uluslararası piyasalardan büyük çaplı bir finansman sağladı. Banka, 24 farklı ülkeden 60 bankanın katılım göstermesiyle 849 milyon ABD doları ve 767 milyon euro olmak üzere iki dilim halinde toplam 1,75 milyar dolar karşılığı sendikasyon kredisi temin etti. Bu finansmanla birlikte kurum, geçen yıl elde ettiği rekor sendikasyon kredisini yüzde 100 oranında başarıyla yenilemiş oldu.

60 DEV BANKADAN TÜRKİYE'YE YEŞİL IŞIK

Temin edilen sürdürülebilirlik bağlantılı kredinin temel performans kriterleri belirlendi. Sağlanan kaynak, Yeşil Varlık Oranını destekleyen finansman faaliyetlerini artırmak ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını desteklemek amacıyla kullanılacak. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, küresel piyasalardaki risklere ve kurumun uluslararası piyasalardan aldığı güçlü desteğe dikkat çekerek “Küresel piyasaların jeopolitik gerilimler ve buna bağlı yüksek volatilite ile test edildiği bir dönemden geçiyoruz. Böylesine zorlu bir konjonktürde, bankamızın sağlam bilanço yapısı, geniş muhabir ağı ve paydaşlarımızla uzun yıllara dayanan güven ilişkisi sayesinde sendikasyon kredimizi başarıyla temin ettik. Elde edilen bu kaynak, yalnızca bankamızın finansal gücünü değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin küresel ölçekteki dayanıklılığına ve potansiyeline duyulan inancı da bir kez daha teyit etmiştir." ifadelerini kullandı.

Sağlanan kredinin maliyet avantajlarına ve yeni katılımcılara vurgu yapan Çakar, uluslararası alanda güçlenen iş birliklerinin altını çizdi. Genel Müdür Çakar, "Geçtiğimiz yıla oranla kredimizin maliyetlerini daha rekabetçi bir seviyeye çekebilmiş olmanın yanı sıra, mevcut iş birliklerimize ek olarak yeni uluslararası bankaların da katılımını görmek bizler için memnuniyet vericidir. Bu ilgi, stratejilerimizin doğruluğunun ve piyasadaki itibarımızın bir göstergesidir." ifadelerini kaydetti.

''İŞİMİZ ZİRAAT, GÜCÜMÜZ ZİRAAT''

Yeni kaynağın kullanım alanları ve gelecekteki hedefler hakkında da detaylar paylaşıldı. Kredinin sürdürülebilirlik temasıyla oluşturulduğunu belirten Çakar, reel sektör yatırımlarına ve çevresel projelere verilecek finansman desteğinin süreceğini ifade ederek "Temin ettiğimiz bu kaynak, sürdürülebilirlik temasıyla kurgulanmış olup, bir yandan dış ticaretin finansmanında itici güç görevi görürken diğer yandan sorumlu bankacılık ilkelerimize olan bağlılığımızı da pekiştirecektir. Performans kriterlerimizi sürdürülebilir tarım finansmanının güçlendirilmesi ve yeşil dönüşüm hedeflerimizin desteklenmesi doğrultusunda belirledik. “İşimiz Ziraat, Gücümüz Ziraat” diyerek bu kaynakla tarımsal üretim ekosistemine katkı sunarken, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de destek vermeyi amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de uluslararası piyasalardaki etkinliğimizi artırarak kaynak yapımızı çeşitlendirmeyi sürdürecek; reel sektör yatırımları, tarımsal üretim ve çevresel dönüşüm alanlarında finansman desteğimizi kararlılıkla devam ettireceğiz. Bu vesileyle, sürecin yönetiminde emeği geçen koordinatör bankalarımız başta olmak üzere, bu önemli iş birliğine katkı sunan tüm muhabir bankalarımıza şahsım ve Bankamız adına içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.