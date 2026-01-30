Ziraat Bankası'ndan dev hamle: Tek seferde 1 milyar dolar!

Ziraat Bankası, uluslararası piyasalardaki konumunu güçlendiren stratejik bir finansman işlemine imza attı. Banka, Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programı (DPR) çerçevesinde, uluslararası saygın bir kurumsal yatırımcıdan 5 yıl anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam 12 yıl vadeli 1 milyar ABD doları tutarında kaynak sağladı.

SON YILLARIN EN BÜYÜK TEK SEFERLİK İŞLEMİ

Gerçekleştirilen bu işlem, Türk bankacılık sektörü için bir kilometre taşı niteliği taşıyor. Sağlanan fon, "Ülkemiz finans sektöründe son yıllarda tek seferde sağlanan en uzun vadeli ve en yüksek tutarlı DPR işlemi" olarak kayıtlara geçti. Küresel finansal koşulların dalgalı seyrettiği bir dönemde tamamlanan bu süreç, uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisine ve Ziraat Bankası’nın bilançosuna duyduğu güvenin somut bir göstergesi oldu.

Yatırımcıların uzun vadeli bir perspektifle programa dahil olması, bankanın sürdürülebilir finansman stratejisinin ve operasyonel kapasitesinin uluslararası arenadaki karşılığını bir kez daha ortaya koydu.

Ziraat Bankası, artan dış ticaret hacmi ve küresel ölçekte büyüyen havale akımlarını stratejik bir finansman aracına dönüştürmeyi sürdürüyor. DPR Programı, bankanın uzun vadeli ve çeşitlendirilmiş dış kaynak yaratma stratejisinin temel taşlarından biri olarak kullanılıyor. Bu program sayesinde banka, maliyet etkin ve öngörülebilir kaynaklara erişim sağlarken, Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu alanlara kesintisiz finansman desteği sunmayı hedefliyor.

'GÜCÜMÜZÜN VE İSTİKRARIMIZIN TEYİDİ'

İşleme ilişkin detayları paylaşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, bankanın uluslararası operasyonel gücüne dikkat çekti. Çakar, şu değerlendirmede bulundu: “Yurt içinde dış ticarette liderliğini sürdüren Ziraat Bankası, yurt dışında da 20 ülke 128 noktada faaliyet gösteriyor. Dünyanın dört bir yanındaki muhabir bankalarımız aracılığıyla dış ticaretin finansmanına yönelik çözümler ve uluslararası ödeme hizmetleri sunuyoruz. Uzun yıllara dayanan bu iş birlikleri, Bankamızın küresel finans sistemindeki güçlü konumunu istikrarlı biçimde pekiştiriyor.”

Çakar, sağlanan finansmanın bankaya ve ülkeye duyulan güvenin bir yansıması olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programımız kapsamında sağladığımız 1 milyar dolarlık uzun vadeli kaynak, Bankamızın finansal dayanıklılığına ve bilanço gücüne duyulan güvenin açık bir göstergesidir. Uluslararası kurumsal yatırımcıların uzun vadeli perspektifle bu işleme katılımı, Ziraat Bankası’nın küresel ölçekteki itibarını net biçimde ortaya koymaktadır.”

1 MİLYAR DOLAR NEREDE KULLANILACAK?

Sağlanan 1 milyar dolarlık kaynağın kullanım alanları, üretim ekonomisini destekleyecek şekilde belirlendi. Genel Müdür Çakar, kaynağın rotasını şu sözlerle açıkladı: “Bu kaynak; başta tarım, ihracat, KOBİ’ler ve yatırım odaklı sektörler olmak üzere, üretimi destekleyen ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlayan alanlarda değerlendirilecektir. Ziraat Bankası olarak, reel sektörü destekleyen güçlü finansman yapımızla Türkiye ekonomisinin büyüme yolculuğuna katkı sunmaya devam edeceğiz.”

Banka, kurumsal bankacılık ve dış ticaret alanındaki liderliğini korurken, uzun vadeli ve çeşitlendirilmiş dış finansman kaynaklarını artırma stratejisini kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.