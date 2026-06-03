Ziraat Bankası’ndan dış ticareti desteklemek üzere uzun vadeli dış finansman

Ziraat Bankası, Alman KfW IPEX-Bank ve Avusturya İhracat Kredi Kuruluşu OeKB iş birliğiyle dış ticareti desteklemek amacıyla 100 milyon Euro tutarında yeni bir finansman sağladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ziraat Bankası’ndan dış ticareti desteklemek üzere uzun vadeli dış finansman
Yayınlanma:

Reel sektörün ve dış ticaretin en güçlü destekçilerinden Ziraat Bankası, uluslararası finansman ağını genişletmeye devam ediyor. Banka, Alman Kalkınma Bankası (KfW) Grubu bünyesinde yer alan KfW IPEX-Bank ile Avusturya İhracat Kredi Kuruluşu OeKB’nin sigortası altında yeni bir kaynak anlaşmasına imza attı. Avusturya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye arasındaki dış ticaretin finansmanını desteklemek üzere sağlanan 100 milyon Euro tutarındaki finansman, 1 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 10 yıl vadeli.

Temin edilen krediye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ziraat Bankası Uluslararası Bankacılık Grup Başkanı Dr. Ertan Altıkulaç, uluslararası finansman ağını genişletme stratejilerinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"KfW IPEX-Bank ve OeKB iş birliğiyle toplamda 10 yıla yayılan bu çok uluslu finansman projesi ile ülkemize yeni bir kaynak kazandırmış oluyoruz. Söz konusu finansman paketi, en büyük ticari paydaşımız konumundaki Avrupa Birliği ile olan ekonomik entegrasyonumuza önemli katkı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra anlaşma, Bankamızın global ölçekte kurduğu güçlü ilişkiler ile mevduat dışı finansmanda çeşitlenme ve derinleşme stratejisine de ciddi bir ivme kazandıracaktır."

Ziraat Bankası’nın uluslararası ticaretin finansmanında üstlendiği öncü role ve artan pazar payına da dikkat çeken Altıkulaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dış ticaret alanında sunduğumuz ürün ve hizmet çeşitliliğini stratejik bir yaklaşımla sürekli geliştirerek, son beş yılda sektördeki pazar payımızı %20 seviyesine taşıdık. AB pazarı başta olmak üzere küresel ölçekteki ticari operasyonlarımızı kesintisiz bir biçimde sürdürüyoruz. Dünya genelinde yaklaşık 1.800 bankadan oluşan geniş muhabir ağımız ve 21 farklı ülkedeki iştirak banka ile yurt dışı şubelerimiz aracılığıyla, müşterilerimizin dış ticaret işlemlerini güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz olduYerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz olduKültür Sanat
Ziraat Bankası
Günün Manşetleri
Asayiş tarihinin en büyük vurgunu çökertildi
İran, Kuveyt'teki ABD askeri üslerini füzelerle vurdu!
Kılıçdaroğlu, ABD'nin yağmacılığına karşı Avrupa'yı uyardı
Hollandalı uyuşturucu baronu ülkesine iade edildi
Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı
Şırnak'ta 2,5 milyon liralık kaçak ilaç ve serum operasyonu
Erdoğan, Hollanda Başbakanı Jetten ile telefonda görüştü
Jandarma 21 ilde düğmeye bastı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
BM Ve WMO resmen ilan etti
Çok Okunanlar
2026 KPSS takvimi açıklandı! 2026 KPSS takvimi açıklandı!
Meteoroloji’den kritik uyarı: 51 il için sağanak, 30 ilimizde ise sıcaklık alarmı! Meteoroloji’den kritik uyarı: 51 il için sağanak, 30 ilimizde ise sıcaklık alarmı!
Altında şok düşüş! 3 Haziran Gram Ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altında şok düşüş! 3 Haziran Gram Ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Benzin Ve motorine çifte zam geldi! Benzin Ve motorine çifte zam geldi!
400 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 400 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar