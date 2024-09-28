Ziraat Bankası'ndan düşük faizli kredi kampanyası

Barınma sorunu günden güne artarken Ziraat Bankasından konut kredisi hamlesi geldi. Ziraat Bankası konut kredi faizlerini düşürdüğünü duyurdu. Ziraat Bankası konut kredisi faizi ne kadar? İşte 1 milyon liralık konut kredisinin hesaplaması...

Faiz oranlarının yüksek olmasından kaynaklı konut sahibi olmak hayal olmuştu. Ancak Ziraat Bankası'nın hamlesinden sonra hayaller gerçek olabilecek. Ziraat Bankası 2.79 - 2.89 faiz oranıyla konut kredisi vermeye başladı.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre "Konut Kredisi Ürün Paketi" kapsamında konut kredisi faizini 60 aya kadar yüzde 2.89, 120 aya kadar olan vadede ise yüzde 2.79'a düşürdü.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

1 milyon lira kredi kullanmak isteyenler; Yüzde 2,89 faiz oranı ve 60 ay vade ile aylık taksit ödemeleri ortalama 35.285,70 TL,

120 ay vadeli kredi kullanmak isteyenler yüzde 2,79 faiz oranı ile aylık taksit ödemeleri 28.966,07 TL olacak.

24 ay vade ile bir milyon kredi kullanmak isteyenler ise yüzde 3,09 faiz oranı ile 59.621,35 TL aylık taksit ödemeleri yapacak.



ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

Ziraat Bankası'nın başlatmış olduğu konut kredisinin başvuru şartları bulunuyor. Krediye başvuracak kişilerin Bankkart, Kredili Mevduat Hesabı (KMH), BES, Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), Konut Sigortası, Kasko ve Eşya Sigortası gibi bankacılık ürünlerinden en az dördüne sahip olması veya başvuru yapması gerekiyor. Kampanyadan faydalanacak kişilerin talimat ürünlerine başvuru yapmaları da şartlar arasında yer alıyor.