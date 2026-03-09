Ziraat Bankası’ndan Türkiye’de bir ilk: Tüm bankaların kartları artık Ziraat Mobil’de

Türkiye'nin en çok tercih edilen bankacılık uygulamalarından Ziraat Mobil, kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik yeni bir adım attı. Açık bankacılık uygulamalarının ikinci fazı kapsamında sisteme eklenen yeni özellik sayesinde, müşteriler artık farklı bankalara ait kart bilgilerini ve harcama hareketlerini doğrudan Ziraat Mobil üzerinden görüntüleyebiliyor.

DİJİTAL MÜŞTERİ SAYISI 25 MİLYONU GEÇTİ

Verilere göre, Türkiye'de dijital kanallar üzerinden yapılan her 5 bankacılık işleminden biri Ziraat Bankası altyapısıyla gerçekleşiyor. Ziraat Mobil; sade ve kullanıcı dostu arayüzü, güçlü güvenlik altyapısı ve sürekli geliştirilen dijital hizmetleriyle Türkiye’de mobil bankacılığın en önemli referans uygulamalarından biri olmayı sürdürüyor. Müşteri ihtiyaçlarını merkeze alan yaklaşımıyla geliştirilen uygulama sayesinde kullanıcılar bankacılık işlemlerini hızlı, güvenli ve kesintisiz bir şekilde gerçekleştirebilirken, tek platform üzerinden sunulan kapsamlı finansal yönetim imkanlarıyla günlük finansal hayatlarını daha kolay yönetebiliyor.

TÜRKİYE'DE BİR İLK: BÜTÜNLEŞİK KART DENEYİMİ

Ziraat Bankası Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık, hayata geçirilen yeni uygulamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede kurumun bu alandaki öncü rolüne vurgu yaptı. Sağlık, şu ifadeleri kullandı: "Son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesi ve kullanıcı ihtiyaçlarının değişmesiyle birlikte dijital bankacılık önemli bir dönüşüm geçirdi. Mobil uygulamalar ve yenilikçi finansal hizmetler sayesinde bankacılık işlemleri artık daha hızlı, güvenli ve erişilebilir hale geldi. Açık bankacılık hizmetlerinin ilk fazında müşterilerimiz hesap bakiye ve hareketlerini tek bir mobil uygulama üzerinden görüntüleme imkânına kavuşmuştu. İkinci faz ile birlikte Türkiye’de ilk kez Ziraat Mobil üzerinden tüm bankalardaki kart bilgilerini görüntüleme ve kart hareketlerini izleme imkânı da sağlandı. Bu sayede bireysel ve kurumsal müşterilerimiz tüm bankalardaki kart bakiyelerini, harcama detaylarını, limitlerini ve ödeme tarihlerini tek bir uygulama üzerinden görebilecek ve kart borçlarını kolaylıkla takip edebilecek. Ayrıca müşterilerimiz diğer bankalardaki hesapları üzerine ileri tarihli transfer talimatı ve düzenli transfer talimatı oluşturarak bu talimatlarını da Ziraat Mobil üzerinden kolaylıkla yönetebilecek."

AÇIK BANKACILIK KULLANICILARI 16 MİLYONU AŞTI

Türkiye genelinde açık bankacılık kullanımının hızla yaygınlaştığını belirten Sağlık, sözlerini şöyle noktaladı: "Ülkemizde açık bankacılık hizmetinden yararlanan kişi sayısı 16 milyonu aşmış durumda. Bu tür hizmetlerin devreye girmesiyle bu rakamların giderek artacağını ve açık bankacılık uygulamalarının zamanla açık finansa ve ardından açık veriye doğru evrileceğini öngörüyoruz. Ziraat Bankası olarak dijital bankacılık alanındaki güçlü altyapımız, yenilikçi vizyonumuz ve müşteri odaklı yaklaşımımızla finansal teknolojilerde öncü rol üstlenmeye ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümler geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz"