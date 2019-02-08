Ziraat Bankası, seracılara yönelik yeni kredi paketini duyurdu. Bankanın Genel Müdürü Hüseyin Aydın, kredi paketinin bugünden itibaren uygulanmaya başlandığını açıkladı. Aydın'ın açıklamasına göre, kredi faizi yüzde 8,25 olacak. Açıklamada, 10 milyon liraya kadar yatırımlarda Hazine'nin sübvansiyon desteği olacağı da ifade edildi. Kredi paketinin 2 yıla kadar ödemesiz, 7 yıl vadeli olacağının bilgisi verildi. Aydın, "Sera 100 birimlik bir yatırımsa 75 birimini biz yatırım kredisi olarak vereceğiz. Yatırımı bitirdik, bir de işletme kredisi vereceğiz. Bunu da 14 ay vadede vereceğiz. 10 milyon liraya kadar olan yatırımlarda Hazine ve Maliye Bakanlığının desteği var" diye konuştu

Ziraat Bankası, seracılara yönelik yeni kredi paketini açıkladı.



Bankanın Genel Müdürü Hüseyin Aydın, kredi paketinin bugünden itibaren uygulanmaya başlandığını duyurdu.



Aydın'ın açıklamasına göre, kredi faizi yüzde 8,25 olacak.



Açıklamada, 10 milyon liraya kadar yatırımlarda Hazine'nin sübvansiyon desteği olacağı da ifade edildi.



Kredi paketinin 2 yıla kadar ödemesiz, 7 yıl vadeli olacağının bilgisi verildi.



Aydın, "Sera 100 birimlik bir yatırımsa 75 birimini biz yatırım kredisi olarak vereceğiz. Yatırımı bitirdik, bir de işletme kredisi vereceğiz. Bunu da 14 ay vadede vereceğiz. 10 milyon liraya kadar olan yatırımlarda Hazine ve Maliye Bakanlığının desteği var" diye konuştu.



ulusal.com.tr