Ziraat Katılım ve Yeşilay'dan anlamlı iş birliği: ''Bağımsız Kart'' kamuoyuna tanıtıldı

Ziraat Katılım, bireylerin finansal ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler getirirken toplumsal fayda sağlamayı amaçlayan yeni ürünü "Bağımsız Kart"ı duyurdu.

Katılım bankacılığı prensipleri çerçevesinde geliştirilen ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile yürütülen iş birliği sonucu ortaya çıkan bu kart, kullanıcılarına özel avantajlar ve kampanyalar sunuyor. Proje sayesinde kart sahipleri, günlük harcamalarını yaparken aynı zamanda bağımlılıkla mücadeleye maddi destek sağlayan sürdürülebilir bir sosyal katkı modeline dahil oluyor.

ALKOL, TÜTÜN VE KUMAR SİTELERİNE GEÇİT YOK

Temsil ettiği sosyal sorumluluk değerleriyle uyumlu özel bir altyapıya sahip olan Bağımsız Kart, belirli harcama noktalarında kullanıma kapalı tutuluyor. Bu kapsamda kart; alkol ve tütün ürünlerinin satışının gerçekleştirildiği iş yerleri ile kumar ve bahis sitelerinde işlem görmeyecek şekilde yapılandırıldı. Bu kısıtlamalarla birlikte, kartın kullanım alanı ile hedeflediği toplumsal fayda arasında bütüncül bir uyum sağlandı. Kullanıcıların Bağımsız Kart ile yapacağı normal harcamaların belirli bir kısmı ise herhangi bir ek işleme gerek kalmadan otomatik olarak Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadele faaliyetlerine bağışlanıyor. Sistem, gündelik harcamaları doğrudan sistematik bir sosyal katkı mekanizmasına dönüştürüyor.

"BU BİR TERCİH DEĞİL, BİR GEREKLİLİKTİR"

Yeni ürün ve hayata geçirilen iş birliği hakkında açıklamalarda bulunan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, kurum olarak ekonomik değer üretmenin yanı sıra sosyal ve toplumsal sorumlulukları yerine getirmeye de büyük önem verdiklerini vurguladı.

Özdemir, açıklamalarında “Ziraat Katılım olarak kuruluşumuzdan bu yana katılım bankacılığı prensipleri doğrultusunda hareket ederken, sadece ekonomik değer üretmeyi değil; sosyal ve toplumsal sorumluluklarımızı da yerine getirmeyi temel önceliklerimiz arasında gördük. 2026 yılının “Bağımsızlık Yılı” olarak anlamlandırılması vesilesiyle, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile birlikte hayata geçirdiğimiz Bağımsız Kart ürünümüz, son derece anlamlı bir amaca hizmet ediyor.Bağımlılıklarla mücadele gibi toplumumuzun geleceğini doğrudan ilgilendiren bir konuda sorumluluk almak, bizler için bir tercih değil, bir gerekliliktir.” ifadelerini kullandı.

GÜNDELİK HAYATTA KORUYUCU BİR YAKLAŞIM

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, iş birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede projenin Yeşilay'ın bağımsız yaşam vizyonunu günlük hayata taşıdığını ifade etti.

Dinç, konuya ilişkin açıklamasında şu sözleri kaydetti:“Bağımlılıklarla mücadeleyi toplumu bütüncül biçimde ilgilendiren bir sorumluluk alanı olarak ele alıyoruz. 2026 yılının ‘Bağımsızlık Yılı’ ilan edilmesiyle birlikte hayata geçirilen Bağımsız Kart, bu anlayışı gündelik hayatın içine taşıyan güçlü bir model sunuyor. Her gün gerçekleştirilen harcamaların toplumsal faydaya dönüşmesi, bağımsız bir gelecek idealimizin yaşamın içinde karşılık bulmasını sağlıyor. Yeşilay’ın hedefleri doğrultusunda kartın kullanım çerçevesi, bağımlılık riskini besleyen alanların dışında tutularak koruyucu bir yaklaşım ortaya koyuyor. Ziraat Katılım ile kurduğumuz bu iş birliği, ekonomik bir araç olmanın ötesinde toplumsal faydayı önceleyen ve dayanışma kültürünü büyüten önemli bir adımdır."

Bağımsız Kart’ın ortaya çıkış sürecine öncülük eden AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, projenin taşıdığı ortak sorumluluk misyonuna dikkat çekti.

Mücadeledeki kararlılıklarını dile getiren Akbaşoğlu, “2026 yılı içerisinde bu alanda güçlü bir farkındalık oluşturmayı, önümüzdeki yıllarda ise bu mücadeleyi daha da güçlendirerek sürdürmeyi hedefliyoruz. Başta gençlerimiz olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde bilinç oluşturmak ve bu mücadelede Türkiye’nin öncü rol üstlenmesini sağlamak temel irademizdir” dedi.

FİNANS VE SOSYAL SORUMLULUK AYNI ÇATIDA

Kartın, ortaya konulan vizyonun somut bir yansıması olduğunu dile getiren Akbaşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:“Ziraat Katılım ve Yeşilay iş birliğiyle hayata geçirilen Bağımsız Kart, bu mücadelenin en güçlü örneklerinden biridir. Ortaya koyduğu değerlerle toplumsal farkındalığı artıran bu model, bağımlılıklarla mücadelede hepimize düşen sorumluluğu hatırlatmaktadır”

Geliştirilen bu yeni finansal çözüm, bireylerin kendi finansal ihtiyaçlarını karşılarken doğrudan toplumsal fayda üretmelerine imkân sağlıyor. Ziraat Katılım, kurulan iş birliği çerçevesinde katılım finans ilkelerine uygun ürün ve hizmetlerini geliştirirken, toplumsal dönüşüm süreçlerine katkı sunmayı planlıyor. Atılan adımla birlikte sosyal sorumluluk bilincinin toplumun çok daha geniş kesimlerine yayılması hedefleniyor.

BAĞIMSIZ KART NEDİR?

“Bağımsız Kart” 2026 yılının “Bağımsızlık Yılı” olarak anlamlandırılması kapsamında, Ziraat Katılım ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliğiyle hayata geçirilen, finansal bir ürün olmanın ötesinde sosyal sorumluluk vizyonunu temsil eden özel bir kredi kartıdır.

Ziraat Katılım’ın katılım bankacılığı prensipleri doğrultusunda geliştirdiği Bağımsız Kart; bireylerin finansal ihtiyaçlarına çözüm sunarken aynı zamanda toplumsal fayda üretmeyi merkeze alan yenilikçi bir yaklaşımın ürünüdür. Bu kapsamda kart kullanıcılarına dönemsel olarak çeşitli avantaj ve kampanyalar sunulması planlanmakta; böylece hem müşteri deneyimi zenginleştirilmekte hem de kart kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Bağımsız Kart’ın en önemli özelliklerinden biri, yapılan her harcamanın belirli bir kısmının bağımlılıklarla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere Yeşilay’a bağış olarak aktarılmasıdır. Bu yönüyle Bağımsız Kart, bireylerin gündelik harcamalarını toplumsal faydaya dönüştüren sürdürülebilir bir sosyal katkı modeli sunmaktadır. Burada amaç; finansal kazanç elde etmekten ziyade, toplumsal bir mesele olan bağımlılıklarla mücadeleye kalıcı ve sistematik bir destek sağlamaktır.

Ayrıca Bağımsız Kart, sahip olduğu sosyal sorumluluk yaklaşımıyla uyumlu olarak belirli kullanım kısıtlarıyla tasarlanmıştır. Bu kapsamda kart; kumar ve bahis sitelerinde, ayrıca alkol ve tütün ürünlerinin satışının gerçekleştirildiği iş yerlerinde kullanıma kapalıdır. Böylece kartın kullanım alanı, temsil ettiği değerler ve toplumsal fayda hedefiyle bütüncül bir uyum içerisinde kurgulanmıştır.