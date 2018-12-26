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Ziraatçilerden 2018 yılı değerlendirmesi

Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, tarımın 2018 yılını değerlendirdi, gelecek yıl için beklentilerini sıraladı. Demirtaş, tarımın kurtuluşu için "Milli Tarım Politikaları"nın hayata geçirilmesini istedi.

Ziraatçilerden 2018 yılı değerlendirmesi

Ziraatçilerden 2018 yılı değerlendirmesi geldi.

Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, düzenlediği basın toplantısında 2018 yılına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gıda enflasyonuna dikkat çeken Demirtaş, enflasyonun tüketici dışında üreticiye de darbe vurduğunu söyledi.

2018 yılında rekoltelerdeki azalmaya da işaret etti Demirtaş.

Meclis'ten geçen 2019 Bütçesi'ni eleştiren Demirtaş, "Tarıma ayrılan destek yetersiz kalıyor." dedi.

"Milli Tarım Politikaları"nın hayata geçirilmesini isteyen Hüseyin Demirtaş, 2019 yılı beklentilerini sıraladı.

HABER: TANSEV KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #ziraat #türkiye ziraatçiler derneği
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