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Zırhlı ihracatında sona gelindi

Malezya AV8 Projesi'nde teslimatlar tamamlanmak üzere. Türkiye, tek kalemde gerçekleştirilen en büyük savunma sistemi ihracat sözleşmesinin sorumluluklarını başarıyla yerine getirdi.

EKONOMİ 15.02.2020, 17:36
Zırhlı ihracatında sona gelindi

Zırhlı muharebe aracı projesinde sona gelindi.

Malezya Kara Kuvvetleri'ne yapılacak  8x8 tekerlekli zırhlı muharebe aracı teslimatı bı yıl tamamlanacak.

Türkiye'den tek kalemde gerçekleştirilen en büyük savunma sistemi ihracat sözleşmesi olan Malezya AV8 Projesi'nde, savunma sanayi firmaları sorumluluklarını başarıyla yerine getirdi. 

2011'den bu yana yürütülen proje üzerine titizlikle çalışıldı.

HAVELSAN söz konusu araçlar için simülatör üretme sorumluluğu üstlendi.

ulusal.com.tr

#Malezy #türkiye
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