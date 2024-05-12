Zonguldak'taki şirketler ithal kömüre yöneldi! 3 bin madenci ücretsiz izne çıkartıldı

İthal kömür yerli üretime darbe vuruyor, emekçiler işsiz kalıyor. Kömürün başkenti Zonduldak'ta bile kömürün ithal edilmesi "pes" dedirtti.

Zonguldak'ta faaliyet gösteren ÇATES ve Eren Enerji şirketleri, taş kömürü üretimi yapan Rödevans saha sahiplerinden kömür alımını durdurdu. İthal Kömür alacaklarını duyurdu. Kamu kurumları olan Erdemir ve Kardemir de bir süredir ithal kömür kullanıyor.

Redövans saha sahipleri de 2.500 - 3.000 maden işçisini ücretsiz izne çıkarmak zorunda kaldı. Konuyla ilgili Vatan Partisi Zonguldak İl Başkanı Av. Gökhan Yılmaz açıklama yaptı. “Rödevansçı Batacağına İthalatçı Batsın” dedi. Hükümetin kömür ithalatına son vererek yerli kömür kullanımını desteklemesi gerektiğini söyledi.