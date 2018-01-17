Ev sahiplerini yakından ilgilendiren zorunlu deprem sigortasında değişiklik yapıldı. Yeni tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, belirlenecek asgari prim tutarının her halükarda deprem risk bölgesine göre birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 95 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 35 TL’den az olamayacağı belirtildi

Zorunlu Deprem Sigortası Tarif ve Talimat Tebliğinde yapıldı. Değişiklik ile ilgili bilgiler Resmi Gazete'de yayımlandı.



Bu kapsamda, 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin "Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükarda deprem risk bölgesine göre birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 95 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 35 TL’den az olamaz" şeklinde değiştirildiği ifade edildi.



Aynı tebliğin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “170 bin TL” ibaresinin “190 bin TL” olarak değiştirildiği de aktarıldı.



ulusal.com.tr