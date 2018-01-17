banner965
Dolar güne yükselişle başladı
Dolar güne yükselişle başladı
Efsane isim futbolu bıraktı
Efsane isim futbolu bıraktı
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Çavuşoğlu: Afrin ile sınırlı olamaz
Çavuşoğlu: Afrin ile sınırlı olamaz

Zorunlu deprem sigortasında değişiklik

Ev sahiplerini yakından ilgilendiren zorunlu deprem sigortasında değişiklik yapıldı. Yeni tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, belirlenecek asgari prim tutarının her halükarda deprem risk bölgesine göre birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 95 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 35 TL’den az olamayacağı belirtildi

Zorunlu deprem sigortasında değişiklik

Zorunlu Deprem Sigortası Tarif ve Talimat Tebliğinde yapıldı. Değişiklik ile ilgili bilgiler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin "Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükarda deprem risk bölgesine göre birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 95 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 35 TL’den az olamaz" şeklinde değiştirildiği ifade edildi.

Aynı tebliğin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “170 bin TL” ibaresinin “190 bin TL” olarak değiştirildiği de aktarıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ev sahipleri #zorunlu deprem sigortası
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Son dakika: Meteoroloji uyardı! Çok şiddetli olacak...
Sonraki Haber
Bakan Özlü'den "cam filmi" açıklaması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.