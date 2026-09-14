Zorunlu trafik sigortasında eylül tarifesi açıklandı! İşte il il, basamak basamak güncel liste

Araç türü, kullanım amacı, kayıtlı bulunulan il ve sürücünün hasar geçmişine göre kademelendirilen yeni tarifede, riskli basamaklarda yer alan ticari araçların tavan primleri rekor seviyelere ulaştı. İstanbul’da en riskli basamaktaki 31 ve üzeri koltuk kapasiteli bir otobüsün zorunlu trafik sigortası primi 423 bin 661 TL’ye kadar yükseldi.

İSTANBUL'DA OTOMOBİL, TAKSİ VE OTOBÜS PRİMLERİNDE REKOR SEVİYELER

Trafik yoğunluğu ve kaza istatistikleri nedeniyle tavan primlerin en yüksek uygulandığı kentlerin başında gelen İstanbul için yayımlanan güncel rakamlar şu şekilde:

Hususi Otomobiller: Hasarsızlık kademesinin en üst seviyesi olan 8. basamaktaki sürücüler en uygun poliçe bedelini öderken, çok sayıda kazaya karışarak en riskli grupta (0. basamak) yer alan sürücülerin azami primi 58 bin 214 TL’ye kadar çıktı.

Ticari Taksiler: Yoğun trafikte gün boyu seyir halinde olan taksilerde risk basamağına bağlı olarak tavan prim tutarı 172 bin 447 TL seviyesine ulaştı.

Yolcu Otobüsleri: Tarifenin en yüksek maliyet kalemi şehirler arası ve ticari yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde görüldü. 31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip 0. basamaktaki bir otobüsün poliçe tavanı

423 bin 661 TL olurken; aynı aracın hasarsız 8. basamaktaki primi 70 bin 610 TL olarak kayıtlara geçti.

Ankara ve İzmir: Başkent Ankara ve İzmir’de de sürücülerin hasar basamaklarına paralel olarak otomobil ve ticari araçlarda kademeli artışlar listelendi.

BASAMAK SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR? HASARSIZ SÜRÜCÜYE BÜYÜK AVANTAJ

Sürücülerin her yıl ödeyeceği prim tutarını belirleyen hasarsızlık basamakları sistemi şöyle işliyor:

Sisteme Giriş: Trafik sigortası sistemine ilk kez dahil olan sürücüler doğrudan 4. basamaktan poliçe başlatıyor.

Hasarsızlık İndirimi: Yılı herhangi bir kazaya karışmadan tamamlayan sürücüler kademeli olarak 5, 6, 7 ve en üst indirim basamağı olan 8. basamağa yükseliyor.

Basamak Düşüşü ve Ceza: Kazaya karışılması ve karşı tarafın maddi/bedeni hasarının sigorta tarafından tazmin edilmesi halinde sürücü alt basamaklara (3, 2, 1 ve en riskli grup olan 0. basamak) geriliyor; bu da bir sonraki dönemde ödenecek primin katlanmasına yol açıyor.

SİGORTASIZ ARAÇLARA TRAFİKTEN MEN VE CEZA UYARISI

Zorunlu trafik sigortasını yenilemeyen ya da yaptırmayan sürücüler için yasal yaptırımlar devrede:

Zorunlu trafik sigortası poliçesi bulunmayan araçlar denetimlerde tespit edildiği an trafikten men edilerek otoparka çekiliyor ve araç sahibine idari para cezası kesiliyor.

Poliçe süresi dolduğu halde yenileme yapmayan araç sahiplerine, poliçenin geciktiği her ay için gecikme zammı tahakkuk ettiriliyor.