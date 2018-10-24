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Ekonomik kriz var Fırat’ın Doğusu kalsın!

Bülent Esinoğlu

Bülent Esinoğlu

24 Ekim 2018, 13:23
Kaşıkçı Krizi Siyasal İslam-ı Amerikan yönetimlerinin yaptığı gibi yapmaya teşvik etti.

Suudi mafyasının üzerine oturduğu petrol denizinden biz de yararlanalım şeklinde mantık yürütülür oldu. Oysa Suudilerin Türk düşmanlığı arş-ı ala çıkmıştır.

Suudilerle yapılabilecek tek iş birliği; Şiilere karşı olabilir ki, bu da ülkemiz için beka sorunudur. Bela sorunudur. Felakettir. Nitekim Suriye’de bu tür bir ilişki denendi ve sonuç felaket oldu.

Geriye bir tek ABD’nin yürüttüğü ilişki gibi ilişki kalıyor. Yani mafyatik ilişkiler. Mafyatik ilişkiler ise iktidarlar için iki ucu keskin ilişkilerdir. Her iki tarafı da keser. Amerika’nın yaşadığı Kaşıkçı telaşı bunu göstermektedir. Kendi kirli işlerinin açığa çıkmasından çekinmektedir. Yoksa kaşıkçının canı cehenneme…

Kaşıkçı Krizinde göründüğü kadarıyla, Türkiye Amerika yakınlaşmalarını hızlandırdı.

Nereden anlıyorsun derseniz?

1-Fırat’ın Doğusu konusu yerine Membiç’te ABD ile askeri işbirliğini artıracağımız ortaya çıktı.

2-Erdoğan Fırat’ın Doğusunun çöl olduğunu ifade ederek, oralar değersiz, oralarda ne yapacağız anlamına gelen bir ifade kullandı. Fethetmeye değmez anlamında bir şeyler. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatının da Fetih anlamında anlamamızı sağlayan söylemler…

3-Menbiç ve Fırat’ın Doğusunda ABD ile yapacağımız işbirliğinin detaylarını görüşmek üzere CIA Başkanı GinaHaspel Türkiye’de… Herhalde bildiği Türkçesini yeniden hatırlamak ve Türkçesini ilerletmek için gelmedi. Gizli servis başkanlarının ülkeler arası ilişkilerde temasta bulunması, ilişkilerin üst düzeylerde sürdüğüne delalettir.

Acaba onların gizli servisleri ile bizim gizli servislerimiz birlikte kime karşı vaziyet alacaklardır. Ortak düşmanımız kim olacaktır. Altından İran çıkmasın?

Görüşmelerin kılıfı da Kaşıkçı cinayeti olmasın… CIA’ın işin içinde olduğu ve temiz bir iş alabileceğini sanmıyorum.

4-HDP’nin kulağına bir şeyler fısıldandığı anlaşılıyor. HDP AKP’ye ortalık yapalım diye bir çağrıda bulundu. ABD ile istişare edilmeden böyle bir açıklamanın olacağını en azından ben düşünmüyorum.

5-Borçlar almış başını gidiyor. Üretimde dışa bağımlılık kriz döneminde üretimi de engelliyor. Üretmezsek borçları nasıl ödeyeceğiz? Üretim yapmak için planlı ekonomiye de mevut piyasa egemenliğinden ötürü geçemiyoruz. Demek ki deliler gibi sıcak dolara ihtiyacımız var.

Yeniden Amerika’nın yolunu tutmayı sağlık veren bolca Baş Danışmanlarımız da olduğuna göre… Yolumuz Amerika yoludur.

Zaten bu yolu açık tutmak için Katil Esad anahtarını boşuna kullanmadık ki…

Büyük krizler içindeyiz. Fırat’ın Doğusu kalsın. Sonra bakarız düşüncesinin egemen olduğunu görüyoruz.

Lakin hayat böyle değil. Gerçeklerin su yüzünde yüzenlerine aldanırsak büyük hatalar yaparız.

Altmış yıllık Amerika Türkiye birlikteliği biz bu çıkmazlara getirdi. Yeni birliktelikler daha kötü yere götürür.

Bülent Esinoğlu
ulusal.com.tr
 
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