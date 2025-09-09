BEDAŞ duyurdu: 10 Eylül İstanbul elektrik kesintisi yapılacak ilçeler belli oldu

BEDAŞ, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 10 Eylül 2025 Çarşamba günü İstanbul genelinde bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Şirket, etkilenecek mahalleleri resmi internet sitesinde ilçe ilçe paylaştı.



Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tedbir almaları gerektiği belirtildi.



İşte BEDAŞ’ın açıkladığı kesinti yapılacak ilçeler ve mahalleler…