BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da yarın elektrikler kesilecek! İşte etkilenecek ilçeler
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 24 Ağustos Pazar günü İstanbul’un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesinti listesinde birçok ilçe ve sokak yer aldı.
Yayınlanma: Güncellenme:
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul’da 24 Ağustos Pazar günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
2 82
3 82
4 82
5 82
6 82
7 82
8 82
9 82
10 82
11 82
12 82
13 82
14 82
15 82
16 82
17 82
18 82
19 82
20 82
21 82
22 82
23 82
24 82
25 82
26 82
27 82
28 82
29 82
30 82
31 82
32 82
33 82
34 82
35 82
36 82
37 82
38 82
39 82
40 82
41 82
42 82
43 82
44 82
45 82
46 82
47 82
48 82
49 82
50 82
51 82
52 82
53 82
54 82
55 82
56 82
57 82
58 82
59 82
60 82
61 82
62 82
63 82
64 82
65 82
66 82
67 82
68 82
69 82
70 82
71 82
72 82
73 82
74 82
75 82
76 82
77 82
78 82
79 82
80 82
81 82
82 82