BEDAŞ İstanbulluları Uyardı! Çok Sayıda İlçede Elektrik Kesilecek! 29 Kasım'da Elektrik Kesilecek İlçeler...

ARNAVUTKÖY:

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah AYSUNAY, KEMALİYE, MİLLİ EGEMENLİK, TÜRKSOY sk bölgelerinde 29/11/2023 09:00:00 - 29/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, HOŞ, KIZILERİK, NALAN, NURDAĞI, SAKIZ, TAHSİN, TAŞAN, YALÇINDAĞ sk bölgelerinde 29/11/2023 09:00:00 - 29/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah AKÇA AĞAÇ, ARI BURNU, ARİFE, ASLAN, BAŞAK , BEYAZ, BUKET , BURCU , CAN , CEYLAN , DİDEM , GÜRPINAR, HIZIRBEY , HÜLYA, IŞIK, KARATEPE, LODOS, MAVİ MARMARA, SAHİL, YAKAMOZ , YOSUN , ÇELİK , ÇETİN sk bölgelerinde 29/11/2023 09:30:00 - 29/11/2023 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR:

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1103., 1104., 1105., 1106., 1107., 1108., 1109., 1110., 1111., 1112., 1113., 1114., 1115., 1121., 1122., 1123., 1124., 1125., 1126., 1127., 1128., 1182., 1582., AHMET KABAKLI, CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET, TAVUKÇU KÖPRÜ sk / YAVUZ SELİM mah 1062., 1064., 1066., 1070., 1073., 1077., CAHİT SITKI TARANCI sk / YENİMAHALLE mah 1577., 1578., 1579., 1580., 1581., 1582., 1583., 1584., AHMET KABAKLI, MEVLANA, TAVUKÇU KÖPRÜ sk bölgelerinde 29/11/2023 09:00:00 - 29/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1648. sk bölgelerinde 29/11/2023 09:00:00 - 29/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.