BEDAŞ İstanbulluları Uyardı! Çok Sayıda İlçede Elektrik Kesilecek! 29 Kasım'da Elektrik Kesilecek İlçeler...
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri önceden BEDAŞ duyurur. Bu şekilde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler önceden hazırlık yapabilirler. Peki 29 Kasım günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?
ARNAVUTKÖY:
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah AYSUNAY, KEMALİYE, MİLLİ EGEMENLİK, TÜRKSOY sk bölgelerinde 29/11/2023 09:00:00 - 29/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, HOŞ, KIZILERİK, NALAN, NURDAĞI, SAKIZ, TAHSİN, TAŞAN, YALÇINDAĞ sk bölgelerinde 29/11/2023 09:00:00 - 29/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah AKÇA AĞAÇ, ARI BURNU, ARİFE, ASLAN, BAŞAK , BEYAZ, BUKET , BURCU , CAN , CEYLAN , DİDEM , GÜRPINAR, HIZIRBEY , HÜLYA, IŞIK, KARATEPE, LODOS, MAVİ MARMARA, SAHİL, YAKAMOZ , YOSUN , ÇELİK , ÇETİN sk bölgelerinde 29/11/2023 09:30:00 - 29/11/2023 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR:
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1103., 1104., 1105., 1106., 1107., 1108., 1109., 1110., 1111., 1112., 1113., 1114., 1115., 1121., 1122., 1123., 1124., 1125., 1126., 1127., 1128., 1182., 1582., AHMET KABAKLI, CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET, TAVUKÇU KÖPRÜ sk / YAVUZ SELİM mah 1062., 1064., 1066., 1070., 1073., 1077., CAHİT SITKI TARANCI sk / YENİMAHALLE mah 1577., 1578., 1579., 1580., 1581., 1582., 1583., 1584., AHMET KABAKLI, MEVLANA, TAVUKÇU KÖPRÜ sk bölgelerinde 29/11/2023 09:00:00 - 29/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1648. sk bölgelerinde 29/11/2023 09:00:00 - 29/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER:
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK sk bölgelerinde 29/11/2023 14:00:00 - 29/11/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY:
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah GÜLİSTAN sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ZAKİRBAŞI sk / SÜMER mah 19/3., 209., 213., 26/1., 26/2., 26/3., 26/4., 28/1., 28/2., 28/3., 28/4., 28/6., 28/7., 30., 30/1., 30/11., 30/12., 30/4., 30/5., 30/6., 30/7., 30/8., 30/9., ADNAN KAHVECİ, MERV, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, ŞEHİT ER DAVUT BAŞ sk bölgelerinde 29/11/2023 10:00:00 - 29/11/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce SADİ KONUK HASTANESİ bölgelerinde 29/11/2023 12:00:00 - 29/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah DR. TEVFİK SAĞLAM sk bölgelerinde 29/11/2023 12:00:00 - 29/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ALEM, ALPAY İZER, BAHÇESARAY, LAVANTA, LAVANTA ÇİÇEĞİ, LİMON ÇİÇEĞİ, PELİNLİ sk / OSMANİYE mah OLGUNLAR sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 29/11/2023 12:00:00 - 29/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR:
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah AZİM, BUHARA, BİRİKİM, DİLEK, GÖKÇE, KAFKAS, KÜHEYLAN, TAŞKENT sk bölgelerinde 29/11/2023 09:00:00 - 29/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ:
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah DEDE KORKUT, NUR, PEKMEZ, YAHYA KEMAL BEYATLI, YÜCE, YÜCEL sk bölgelerinde 29/11/2023 09:00:00 - 29/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU:
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah CUMHURİYET sk bölgelerinde 29/11/2023 10:00:00 - 29/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA:
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEKİN ÇIKMAZI, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GÜLERYÜZ, KORUK ÇIKMAZI, KURTULUŞ, KUYU, KÜLHAN, SELMA, SEMİH, SEVCAN, ZAMAN, ZİŞAN, ÇAMOLUK sk bölgelerinde 29/11/2023 09:00:00 - 29/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KUM, KURAL, KUZGUN, KÜBRA, LAÇİN, SEMİH, TÜFEK, UĞUR sk / FATİH mah CANSEVER, CENNET, CEREN, FIRTINA, GAZİ, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, PAZAR, RUHSAR, TEFEKKÜR sk bölgelerinde 29/11/2023 09:00:00 - 29/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah EBRULİ, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GÜLERYÜZ, KÜBRA, KÜLHAN, KÜMBET, LAÇİN, TUNAY, TÜFEK, ZİŞAN, ÖZLÜ, ÖZTEKİN sk / FATİH mah GAZİ MUSTAFA KEMAL, SARIÇİÇEK sk bölgelerinde 29/11/2023 09:00:00 - 29/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-OKLALI mah KAŞİF, ŞAHİNLER sk bölgelerinde 29/11/2023 09:00:00 - 29/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.