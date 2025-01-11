BEDAŞ İstanbul'u uyardı! İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul’da 12 Ocak’ta bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintilere ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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BEDAŞ İstanbul'u uyardı! İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler... - Resim: 1

Arnavutköy ilçesi

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BEDAŞ İstanbul'u uyardı! İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler... - Resim: 2

Arnavutköy ilçesi

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BEDAŞ İstanbul'u uyardı! İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler... - Resim: 3

Bağcılar ilçesi

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BEDAŞ İstanbul'u uyardı! İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler... - Resim: 4

Bağcılar ilçesi

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BEDAŞ İstanbul'u uyardı! İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler... - Resim: 5

Bahçelievler ilçesi

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BEDAŞ İstanbul'u uyardı! İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler... - Resim: 6

Bahçelievler ilçesi

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BEDAŞ İstanbul'u uyardı! İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler... - Resim: 7

Bahçelievler ilçesi

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BEDAŞ İstanbul'u uyardı! İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler... - Resim: 8

Başakşehir ilçesi

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BEDAŞ İstanbul'u uyardı! İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler... - Resim: 9

Esenler ilçesi

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BEDAŞ İstanbul'u uyardı! İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler... - Resim: 10

Esenler ilçesi

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BEDAŞ İstanbul'u uyardı! İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler... - Resim: 11

Esenyurt ilçesi

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bedaş istanbul elektrik kesintisi