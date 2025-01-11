BEDAŞ İstanbul'u uyardı! İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İstanbul’da 12 Ocak’ta bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintilere ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı.
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Arnavutköy ilçesi
Arnavutköy ilçesi
Bağcılar ilçesi
Bağcılar ilçesi
Bahçelievler ilçesi
Bahçelievler ilçesi
Bahçelievler ilçesi
Başakşehir ilçesi
Esenler ilçesi
Esenler ilçesi
Esenyurt ilçesi