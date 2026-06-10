BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 11 Haziran Perşembe İstanbul elektrik kesinti listesi
BEDAŞ ve AYEDAŞ, megakentte geniş çaplı planlı elektrik kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. 11 Haziran Perşembe günü yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçe ve mahalle saatlerce elektriksiz kalacak.
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