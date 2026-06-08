BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi

BEDAŞ ve AYEDAŞ, megakentte geniş çaplı planlı elektrik kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. 9 Haziran Salı günü yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçe ve mahalle saatlerce elektriksiz kalacak.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
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BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 1
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BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 2
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BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 3
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BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 4
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BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 5
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BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 6
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BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 7
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BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 8
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BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 9
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BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 10
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BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 11
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BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 12
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BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 13
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BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 14
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BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 15
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BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 16
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BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 17
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BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 18
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BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 19
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BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 20
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BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 21
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BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 22
22 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 23
23 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 24
24 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 25
25 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 26
26 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 27
27 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 28
28 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 29
29 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 30
30 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 31
31 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 32
32 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 33
33 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 34
34 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 35
35 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 36
36 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 37
37 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 38
38 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 39
39 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 40
40 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 41
41 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 42
42 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 43
43 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 44
44 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 45
45 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 46
46 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 47
47 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 48
48 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 49
49 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 50
50 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 51
51 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 52
52 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 53
53 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 54
54 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 55
55 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 56
56 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 57
57 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 58
58 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 59
59 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 60
60 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 61
61 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 62
62 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 63
63 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 64
64 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 65
65 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 66
66 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 67
67 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 68
68 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 69
69 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 70
70 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 71
71 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 72
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BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 73
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BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 74
74 79
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 75
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BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 76
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BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 77
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BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 78
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BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler gidiyor! İşte ilçe ilçe liste... 9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesinti listesi - Resim: 79
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istanbul elektrik kesintisi