Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 22 Ağustos elektrik kesintileri

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ UYGULANACAK



BEDAŞ, 22 Ağustos Cuma günü İstanbul genelinde bakım ve onarım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesintilerin saatleri ve etkilenecek bölgeler detaylı olarak açıklandı.